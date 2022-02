Quatre lycéens de la région, tous issus de la série scientifique, ont obtenu 20 sur 20 et plus de moyenne au baccalauréat : Marianne Le Dantec (12,02, lycée Flaubert de Rouen), Baptiste Barreau (20,7, lycée sacré Coeur de Rouen), Aude Rocatcher (20,34, lycée Angot de Dieppe) et Jeanne Gaurin (20, lycée de Gisors). Ce sont des épreuves optionnelles qui leur ont permis d'obtenir ou de dépasser la note maximale.