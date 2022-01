Normandie. Tendance Sports : Le SM Caen en danger, le Trail du Pays saint-lois et le 24e Challenger Cherbourg-La Manche de tennis en têtes d'affiches ! 

FOOTBALL

Ligue 1 : Après sa nouvelle défaite à Dijon, le SM Caen est 18e de Ligue 1 soit donc, potentiel barragiste. En plateau, Thibault Deslandes et Maxence Gorregues ont analysé les réactions de Patrice GARANDE après cette 13e défaite de la saison.

SM Caen : 13e défaite et 18e place, alerte à Malherbe ? Impossible de lire le son.

Normandie : Retrouvez tous les résultats et classements de National, CFA, CFA2, DH, DSR et DHR

Foot Normandie : Tous les résultats et classements Impossible de lire le son.

MULTISPORT

HANDBALL/BASKET : Retrouvez tous les résultats qui ont fait le week-end en sports de salle.

Handball, basket, les résultats du WE Impossible de lire le son.

TENNIS de TABLE : La mi-saison est atteinte en Pro A et Pro B de tennis de table et nos clubs normands connaissent fortunes diverses. Rouen et Argentan sont plutôt à leur avantage en Pro B mais le Caen TTC lui, est dernier de Pro A. Xavier RENOUVIN le coach caennais était avec nous.

Tennis de table : le point à mi saison en Pro A et Pro B chez les Normands Impossible de lire le son.

BADMINTON : Titré pour la 2e fois en deux ans champion de France, la semaine passée à Amiens, l'Ornais Lucas CORVÉE a fait le point sur sa saison et plus largement sur la suite de sa carrière internationale.

Badminton : L'interview de Lucas Corvée, l'Ornais double champion de France ! Impossible de lire le son.

L'ÉVÉNEMENT DE LA SEMAINE

TENNIS : Le 24e Challenger Cherbourg-La Manche est lancé depuis ce lundi 13 février 2017. Alain et Anthony THIÉBOT ont fait le point sur cette édition qui se promet de très haute volée.

Tennis : Ouverture du 24e Challenger Cherbourg-La Manche Impossible de lire le son.

L'INVITÉ DE LA SEMAINE

TRAIL : Les organisateurs des 4e Trails du Pays Saint-Lois étaient en plateau, ce dimanche soir 12 février 2017 pour présenter les courses du dimanche 5 mars prochain. Plus de 200 coureurs ont déjà rempli leur bulletin d'inscription.

L'événement : Présentation des 4e trails du Pays Saint-Lois Impossible de lire le son.

