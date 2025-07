Mémoire. Immersion dans l'opération Bluecoat à Souleuvre-en-Bocage

Dans le Bocage on parle aussi de la Seconde Guerre mondiale ! En effet, le musée de la Percée du Bocage est un lieu de mémoire consacré aux hommes qui ont combattu pour libérer le Bocage au cours de l'opération Bluecoat, qui a permis l'encerclement de la 7e armée allemande dans la Poche de Falaise en août 1944. A l'aide d'animations son et lumière, dans huit espaces muséographiques différents, plongez-vous également dans la vie quotidienne des habitants du Bocage entre 1939 et 1944. Les 26 et 27 juillet, le musée organise la fête de la Libération, au stade municipal de Saint-Martin-des-Besaces.

Pratique. Tarifs et informations sur laperceedubocage.fr.