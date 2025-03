80e anniversaire de la libération. Normandie : destination préférée du tourisme de mémoire, en vedette cette semaine au Salon mondial du tourisme !

Avec plus de 13 millions de visiteurs en 2023, les sites de mémoire en France n'ont jamais été aussi populaires. Et qui occupe la première place du classement ? La Normandie ! Entre plages du Débarquement, cimetières militaires et musées, notre région se distingue comme la destination numéro 1 pour le souvenir et l'Histoire. Le ministère des Armées profite du Salon mondial du tourisme à Paris, du 13 au 16 mars, pour mettre en avant cet engouement exceptionnel.

Un patrimoine mémorable qui cartonne

En 2023, les sites mémoriels ont enregistré une hausse de 13,5% de leur fréquentation, et ce n'est pas un hasard. La Normandie, véritable terre d'Histoire, domine le classement avec des sites emblématiques comme :

Le cimetière américain de Colleville-sur-Mer

La Pointe du Hoc

Le cimetière allemand de La Cambe

Le Mémorial de Caen

Le Musée du Débarquement d'Arromanches

L'Airborne Museum dans la Manche

Tous ces lieux continuent d'attirer un public toujours plus large, avec une augmentation spectaculaire des visiteurs étrangers (+24%) et des scolaires (+25%). Une preuve que le devoir de mémoire reste plus que jamais d'actualité !

Un des bunkers de la Pointe du Hoc.

Une année 2025 marquée par le 80e anniversaire de la Libération

Cette année, le ministère des Armées rassemble autour des commémorations du 80e anniversaire de la Libération et de la Victoire. Plusieurs grands thèmes seront abordés :

Déportation, persécution et répression

La fin de la Libération et le retour à la vie normale

La reconstruction de la France

Les célébrations s'annoncent riches en événements, avec des rendez-vous clés comme le 8 mai (Victoire des Alliés) et le 27 avril (hommage aux victimes de la déportation). Un programme émouvant et essentiel pour transmettre la mémoire aux nouvelles générations.

Le mémorial de Caen.

Où en profiter en 2025 ? Direction le Salon mondial du tourisme

Pour découvrir toutes les initiatives du ministère des Armées et les incontournables du tourisme de mémoire, rendez-vous au Salon mondial du tourisme à Paris Expo Porte de Versailles, du 13 au 16 mars.

Le musée du Débarquement d'Arromanches. - Frédéric Oblin

Infos pratiques

Dates : du 13 au 16 mars.

: du 13 au 16 mars. Lieu : Paris Expo Porte de Versailles – Hall 4 – Stand F046.

: Paris Expo Porte de Versailles – Hall 4 – Stand F046. Horaires : 10h-19h (fermeture à 18h dimanche).

L'Airborne Museum à Sainte-Mère-Eglise (Cotentin). - Airborne Museum