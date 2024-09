Le Havre. 80 ans après la guerre, ces passionnés entretiennent la mémoire

C'est une silhouette de métal d'1,70m, qui représente un soldat britannique. En cours de fabrication dans une entreprise locale, cette stèle sera apposée prochainement près de l'église d'Octeville-sur-Mer. "Elle rend particulièrement hommage aux Ecossais de la 51e Division d'infanterie Highland qui ont libéré la commune", détaille David Mailly, président de l'association Astonia. Depuis 2008, ses membres entretiennent la mémoire de la Seconde Guerre mondiale sur Le Havre et sa région, à travers des randonnées guidées, balades en Jeep, expositions ou conférences. "A Octeville, il n'y avait pas encore de geste architectural en remerciement aux troupes britanniques. Le 80e anniversaire de la Libération est une belle occasion de le faire."

Un camp de reconstitution

A Montivilliers aussi, on inscrit dans la pierre l'histoire de la commune. Samedi 1er juin, la mairie a inauguré un mémorial dédié à l'équipage d'un planeur égaré le 6 juin 1944 (lire ci-dessous). "Il faut marquer le coup, cette année. Il y a encore quelques habitants qui ont vécu cette époque, des liens avec les familles de soldats… C'est le moment d'inscrire la véritable histoire, pour ne pas qu'elle soit transformée", estime Geoffroy Platel, de l'association Poppies For Tommies, à l'origine de cette initiative. Le Havre, Saint-Romain-de-Colbosc, Fécamp… Plusieurs mairies ont lancé des appels pour récolter des souvenirs de la guerre. La cité Océane axe notamment son travail sur les séniors, avec des collectages menés dans les Ehpads, les résidences autonomie ou tout simplement sur la voie publique, en avril dernier. Les anciens étaient invités à témoigner dans le studio mobile de l'association Passerelle de mémoire, déjà sollicitée pour travailler sur la mémoire du paquebot France, en 2021. "Plus il y a de témoins, mieux c'est. C'est comme une boule à facettes : on éclaire ce pan de l'histoire, déjà connu, à travers le vécu", note Pierre Goupillon, le fondateur de l'association. Versé aux archives municipales, le fruit de ce travail fera aussi l'objet d'un film documentaire projeté en septembre.

Des chars comme celui-ci seront exposés à Octeville-sur-Mer les 14 et 15 septembre.

"Le temps du deuil est passé, on est désormais dans une phase où les gens sont intéressés par l'histoire de leur ville", estime David Mailly, d'Astonia, qui rappelle la "chape de plomb" qui a longtemps pesé sur Le Havre, où 2 000 civils furent tués dans les bombardements des 5 et 6 septembre 1944. Les camps de reconstitution, notamment, permettent de capter l'attention d'un public moins averti. Astonia en installera un les samedi 14 et dimanche 15 septembre, à Octeville. Jeep, motos, chars… Au moins une cinquantaine de véhicules sont attendus, propriétés de passionnés venus de Normandie et des régions limitrophes. "On économise depuis trois ans car cela nécessite un budget important, notamment pour rémunérer les collectionneurs. Faire venir un char coûte très cher aujourd'hui, même si on travaille dans le devoir de mémoire…", pointe David Mailly. Astonia participera aussi à des cérémonies. "C'est une mémoire en deux temps. Un temps plus officiel et un autre avec un public curieux, de passage. Les jeunes, on les retrouve plutôt là."