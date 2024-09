Le Havre. Ces seize Havrais du commando Kieffer

Le 6 juin 1944. Une date rattachée aux plages du Calvados et de la Manche, théâtres du Débarquement des forces alliées. On l'associe plus rarement au Havre… Pourtant, parmi les 177 Français qui débarquèrent à Sword Beach sous le commandement de Philippe Kieffer, figuraient seize Havrais. "Ils sont nés ou ont vécu ici. Beaucoup étaient dans la marine marchande au départ, rembobine Florence Roumeguère, cofondatrice du collectif Havrais en Résistance. Certains étaient embarqués au moment de leur engagement, comme Marcel Raulin, qui s'est évadé du canal du Panama où son navire était en escale quand il a entendu l'appel du général de Gaulle, en 1940."

Une œuvre place du Commando Kieffer

Ces Havrais, qui ont découvert ensemble la rudesse des entraînements de commandos en Angleterre, ont miraculeusement tous survécu au D-Day. De leur vivant, commémorer le Débarquement était un devoir. "Dès les années soixante-dix, on parle du 'groupe des Havrais', il y avait une cohésion entre eux. Ils sont désormais bien identifiés par les historiens. Mais c'est vrai qu'au Havre, cette mémoire s'est un peu effacée", regrette Florence Roumeguère. C'est pour la faire perdurer que celle qui fait aussi partie de la délégation havraise de la Fondation de la France Libre sera présente, jeudi 6 juin, au cimetière Sainte-Marie, pour une cérémonie d'hommage. Marcel Derrien, Jacques Guyader et Marcel Niel, trois Havrais du commando Kieffer, y sont inhumés. "Nous voulions marquer le coup, rappeler qu'ils ont fait partie de cette énorme opération. Ils n'étaient qu'une poignée de Français, il faut d'autant plus les distinguer." D'autant que la disparition de Léon Gautier, ultime vétéran du commando Kieffer, l'été dernier, tend à rappeler que les témoins de l'époque seront de plus en plus rares. "Les commandos ont une place particulière. A travers eux, ce sont des valeurs intemporelles que l'on salue. L'honneur de notre pays, la faculté de dire non quand il se passe des choses intolérables, la volonté de rester libre…"

La Ville du Havre va aussi prendre part à cet hommage, à sa façon, avec la réalisation d'une œuvre sur le château d'eau de la place du Commando Kieffer, à Aplemont. Selon le cahier des charges, elle devrait "rendre visible la démarche mémorielle et la cohésion de ce groupe de 1944". Inauguration prévue en septembre.

Pratique. Un documentaire consacré aux fusiliers marins commandos havrais du 6 juin 1944 est projeté jeudi 13 juin à 18 heures aux archives municipales (fort de Tourneville). Gratuit.