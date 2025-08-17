En ce moment Survive Lewis CAPALDI
PODCASTS NEWSLETTERS
En ce moment

Cinéma. Alpha, le film tourné au Havre, sort mercredi

Culture. Le Havre et Pont-Audemer avaient accueilli le tournage du film "Alpha" de Julia Ducournau à l'été 2024. L'œuvre sort ce mercredi 20 août sur les grands écrans. Un film dur, une allégorie de la pandémie de Covid-19, interdit aux moins de 12 ans.

Publié le 17/08/2025 à 18h00 - Par Gilles Anthoine
Cinéma. Alpha, le film tourné au Havre, sort mercredi
Le film "Alpha" de Julia Ducournau, tourné au Havre et à Pont-Audemer, sort mercredi 20 août au cinéma. - Mandarin et Compagnie, Kallouche Cinéma, Frakas Productions, France 3 Cinéma

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

Alpha, le dernier film de Julia Ducournau, sort mercredi 20 août dans les salles de cinéma. Il a été entièrement tourné en Normandie. Le tournage a eu lieu à l'été 2024 avec le soutien de l'agence régionale Normandie Images. "Le film a été intégralement tourné au Havre et sa région. Une scène a même été tournée dans la piscine de Pont-Audemer", explique Richard Patry, le président de Normandie Images.

Interdit aux moins de 12 ans

Alpha est film dur, interdit aux moins de 12 ans. Il a été présenté en compétition lors du dernier festival de Cannes. Le synopsis : Alpha, 13 ans, est une adolescente agitée qui vit seule avec sa mère. Leur monde s'écroule le jour où elle rentre de l'école avec un tatouage sur le bras. Pour Richard Patry : "C'est une allégorie de l'arrivée de la pandémie de Covid-19 dans le monde, incarnée par une petite fille qui s'appelle Alpha (la première lettre de l'alphabet). Le film est avec Tahar Rahim qui a un rôle absolument exceptionnel. C'est une œuvre violente, pas dans les gestes mais dans les images, comme le fait toujours Julia Ducournau. Ce n'est pas à mettre sous tous les regards mais c'est un film d'une force extrême. C'est un très grand film."

Comme c'était déjà le cas dans ses deux premiers longs-métrages, Grave (2016) et Titane (2021) ainsi que dans son premier court-métrage, Junior (2011), Julia Ducournau évoque de nouveau avec Alpha la question de la mutation, tant physiquement que psychologiquement, d'un personnage féminin.

Le Havre à l'honneur

Le film de Ducournau a donc pour décor notre région et particulièrement Le Havre. "Le tournage s'est très bien passé. C'est toujours quelque chose de magique quand un tournage arrive dans une ville. Le Havre est magnifiquement filmé. On reconnaît bien la ville. C'est vrai que ça met en valeur ce fabuleux décor qu'est la Normandie."

Autre film, soutenu par Normandie Images et en partie tourné dans notre région, qui sort mercredi 20 août : Valeur Sentimentale. Cette comédie dramatique, de Joachim Trier, a obtenu le Grand Prix du dernier festival de Cannes. Certaines scènes ont été tournées à Deauville.

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Joli appartement mansardé à louer à Nice en août 2025
Joli appartement mansardé à louer à Nice en août 2025 Nice (06000) 130€ Découvrir
Studio 75012
Studio 75012 Paris 12eme arrondissement (75012) 860€ Découvrir
Appartement Le Goelia St Geniez d'Olt
Appartement Le Goelia St Geniez d'Olt Saint-Geniez-d'Olt et d'Aubrac (12130) 400€ Découvrir
Location Atelier / Bureau Biarritz
Location Atelier / Bureau Biarritz Biarritz (64200) 417€ Découvrir
Automobile
MERCEDES GLA 200 CDI
MERCEDES GLA 200 CDI Hazebrouck (59190) 16 500€ Découvrir
Twingo
Twingo Saint-Quentin-la-Motte-Croix-au-Bailly (80880) 2 500€ Découvrir
Galerie Fiat Panda
Galerie Fiat Panda Quantilly (18110) 150€ Découvrir
Renault Kadjar 1.6 DCi Energy Intens 130 cv
Renault Kadjar 1.6 DCi Energy Intens 130 cv Blacqueville (76190) 10 900€ Découvrir
Bonnes affaires
Machine à pain et farine
Machine à pain et farine Villeneuve-d'Ascq (59491) 20€ Découvrir
Hotte aspirant de cuisine
Hotte aspirant de cuisine Villeneuve-d'Ascq (59491) 20€ Découvrir
Broc et cuvette en céramique
Broc et cuvette en céramique Villeneuve-d'Ascq (59491) 20€ Découvrir
Montre cardio ceinture thoracique cardio
Montre cardio ceinture thoracique cardio Villeneuve-d'Ascq (59491) 10€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest
L'emploi avec Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Cinéma. Alpha, le film tourné au Havre, sort mercredi
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple