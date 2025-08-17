Cinéma. Alpha, le film tourné au Havre, sort mercredi

Alpha, le dernier film de Julia Ducournau, sort mercredi 20 août dans les salles de cinéma. Il a été entièrement tourné en Normandie. Le tournage a eu lieu à l'été 2024 avec le soutien de l'agence régionale Normandie Images. "Le film a été intégralement tourné au Havre et sa région. Une scène a même été tournée dans la piscine de Pont-Audemer", explique Richard Patry, le président de Normandie Images.

Interdit aux moins de 12 ans

Alpha est film dur, interdit aux moins de 12 ans. Il a été présenté en compétition lors du dernier festival de Cannes. Le synopsis : Alpha, 13 ans, est une adolescente agitée qui vit seule avec sa mère. Leur monde s'écroule le jour où elle rentre de l'école avec un tatouage sur le bras. Pour Richard Patry : "C'est une allégorie de l'arrivée de la pandémie de Covid-19 dans le monde, incarnée par une petite fille qui s'appelle Alpha (la première lettre de l'alphabet). Le film est avec Tahar Rahim qui a un rôle absolument exceptionnel. C'est une œuvre violente, pas dans les gestes mais dans les images, comme le fait toujours Julia Ducournau. Ce n'est pas à mettre sous tous les regards mais c'est un film d'une force extrême. C'est un très grand film."

Comme c'était déjà le cas dans ses deux premiers longs-métrages, Grave (2016) et Titane (2021) ainsi que dans son premier court-métrage, Junior (2011), Julia Ducournau évoque de nouveau avec Alpha la question de la mutation, tant physiquement que psychologiquement, d'un personnage féminin.

Le Havre à l'honneur

Le film de Ducournau a donc pour décor notre région et particulièrement Le Havre. "Le tournage s'est très bien passé. C'est toujours quelque chose de magique quand un tournage arrive dans une ville. Le Havre est magnifiquement filmé. On reconnaît bien la ville. C'est vrai que ça met en valeur ce fabuleux décor qu'est la Normandie."

Autre film, soutenu par Normandie Images et en partie tourné dans notre région, qui sort mercredi 20 août : Valeur Sentimentale. Cette comédie dramatique, de Joachim Trier, a obtenu le Grand Prix du dernier festival de Cannes. Certaines scènes ont été tournées à Deauville.