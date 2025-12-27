Près d'Yvetot. Ejecté de son véhicule, un jeune homme de 20 ans meurt dans un accident de la route

Un nouveau drame sur les routes de Seine-Maritime. Dans la nuit du vendredi 26 au samedi 27 décembre, un homme de 20 ans a perdu la vie après avoir été éjecté de son véhicule.

Bloqué sous la voiture

A l'arrivée des secours, la victime était coincée sous le seul véhicule impliqué dans l'accident. Le médecin du SMUR n'a pu que constater son décès. Un homme de 19 ans, qui a réussi à s'extraire de la voiture, a lui été légèrement blessé. Au total, une vingtaine de sapeurs-pompiers ont été mobilisés.