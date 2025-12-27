En ce moment Man I Need Olivia DEAN
Près d'Yvetot. Ejecté de son véhicule, un jeune homme de 20 ans meurt dans un accident de la route

Sécurité. Un jeune homme de 20 est décédé dans un accident de la route, dans la nuit du vendredi 26 au samedi 27 décembre. Le drame s'est produit sur la route départementale 6015 à hauteur de Valliquerville, près d'Yvetot.

Publié le 27/12/2025 à 10h25 - Par Martin Patry
Les pompiers sont intervenus vers 2h30, dans la nuit du 26 au 27 décembre. - Justine Carrère - illustration

Un nouveau drame sur les routes de Seine-Maritime. Dans la nuit du vendredi 26 au samedi 27 décembre, un homme de 20 ans a perdu la vie après avoir été éjecté de son véhicule.

Bloqué sous la voiture

A l'arrivée des secours, la victime était coincée sous le seul véhicule impliqué dans l'accident. Le médecin du SMUR n'a pu que constater son décès. Un homme de 19 ans, qui a réussi à s'extraire de la voiture, a lui été légèrement blessé. Au total, une vingtaine de sapeurs-pompiers ont été mobilisés.

