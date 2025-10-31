En ce moment Undressed SOMBR
Calvados. Un homme de 38 ans meurt dans un accident de la route

Sécurité. Un homme de 38 ans est décédé, ce jeudi 30 octobre à Meulles, dans un accident de la route dramatique. Aucun autre véhicule n'est impliqué dans l'accident.

Publié le 31/10/2025 à 14h47 - Par Léo Besselievre
Un accident de la route impliquant un homme de 38 ans a eu lieu jeudi 30 octobre. L'homme est décédé. - Illustration

Les faits se sont déroulés sur la route d'Orbec, au niveau de la commune de Meulles, entre Orbec et Vimoutiers. Un homme de 38 ans est décédé, dans son véhicule, dans un accident de la route. La victime est la seule impliquée.

Les gendarmes et le SMUR de Lisieux mobilisés

Selon les secours, la victime s'est retrouvée coincée dans l'habitacle lors de l'impact. Elle a ensuite été déclarée décédée par un médecin de la Structure mobile d'urgence et de réanimation (SMUR) de Lisieux. Une femme de 39 ans, témoin de la scène, a été transportée en état de choc au centre hospitalier de Lisieux.

