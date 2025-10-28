Faits divers. 3 blessées dans un accident de la route au sud de Caen

Le choc a eu lieu à 9h48, sur la route d'Aunay-sur-Odon, à Eterville. Deux véhicules "de tourisme" sont entrés en collision. Les deux conductrices de 32 et 40 ans ont été hospitalisées, tout comme une jeune fille de 10 ans, passagère d'un des deux véhicules.

4 véhicules d'intervention mobilisés

Pour intervenir au plus vite, le Centre de secours principal de Caen-Ifs (CSPCI) a déployé 13 agents. Un véhicule de commandement et un autre de secours routiers ont assuré la sécurité sur la route lors de l'intervention. Deux véhicules de secours à la personne sont intervenus pour donner les premiers soins aux personnes blessées. Les deux conductrices de 40 et 32 ans ont été transportées au CHU de Caen, en urgence relative. Pour ce qui est de la fille de 10 ans, elle a été admise au PFEH (Hôpital Femme Enfant Hématologie), également en urgence relative.