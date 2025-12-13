People. "J'ai rêvé qu'on animait une émission avec Dieu" : à l'hôpital, Michel Drucker a un regret avec Jean-Pierre Foucault

Dans un double entretien accordé à Télé-Loisirs, l'animateur Michel Drucker et le très célèbre Jean-Pierre Foucault évoquent avec humour leur complicité forgée loin des caméras. Le premier, Virois de naissance, assume aujourd'hui son amour pour le Sud. "La Provence est mon deuxième pays. Je suis Provençal d'adoption parce qu'il m'arrive maintenant de dire : 'Allez l'OM !'", s'amuse-t-il. Un coup dur pour sa véritable région d'origine, la Normandie ! Jean-Pierre Foucault rebondit avec une pointe de malice : "Quand un Normand vient dans le Midi, on est très prudents ! Je suis intervenu auprès de la préfecture pour lui obtenir un visa."

Télévision : deux carrières qui ont façonné le paysage médiatique

Ces deux piliers du petit écran ont marqué plusieurs générations, chacun à sa manière. S'ils partagent une longévité hors normes, leurs choix récents diffèrent. Michel Drucker poursuit son aventure dominicale avec Vivement dimanche sur France 3 et même une nouvelle émission, tandis que Jean-Pierre Foucault s'est fait plus discret. "Quand j'ai levé le pied il y a quelques années, Michel m'a dit : 'Je crois que je vais faire comme toi'", confie Foucault.

Drucker reconnaît volontiers qu'il n'a jamais pu décrocher : "Je n'ai pas arrêté, parce que c'est une addiction."

Un rêve inattendu… et un partenaire hors du commun

Alors qu'on pourrait croire qu'ils ont tout fait, les deux animateurs n'ont pourtant jamais présenté d'émission ensemble. Un regret partagé ?

Michel Drucker raconte une anecdote aussi surprenante que touchante : "Quand j'étais à l'hôpital, j'ai rêvé qu'on animait une émission avec Dieu."

Une déclaration qui fait sourire Jean-Pierre Foucault, certain qu'ils auraient fait un duo parfait : "On aurait pris du plaisir à le faire, on a le même sens de la répartie."

Un duo que la télévision n'a jamais réuni, mais que les téléspectateurs auraient adoré

Même si ce duo mythique n'a jamais vu le jour à l'antenne, leur complicité transparaît dans chaque échange. Entre souvenirs, rires et confidences, leur relation dépasse largement le cadre professionnel. Leur conversation rappelle combien ils ont contribué, chacun à leur façon, à façonner la télévision française.