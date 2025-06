People. Après avoir frôlé la mort, le Normand Michel Drucker avoue : "Je ne devrais plus être là"

Ce vendredi 13 juin à 21h10 sur France 3, Michel Drucker signait un retour très attendu avec Famille je vous aime, une émission inédite autour des liens familiaux. Une émission qu'il a bien failli ne jamais pouvoir présenter. "Finalement, je me suis bien remis de mes deux opérations à cœur ouvert. J'ai repris le chemin des studios alors que le pronostic vital était engagé", déclare-t-il à Ciné-Télé-Revue, la veille de ce nouveau rendez-vous télévisé.

"On m'a dit : vous pouvez dire au revoir à la télévision"

L'animateur de Vivement dimanche n'a rien oublié de la gravité de ce qu'il a traversé. Hospitalisé pour une endocardite infectieuse de la valve mitrale, il a subi deux opérations à cœur ouvert. "Généralement, on ne s'en remet pas, on a des séquelles et on ne retrouve plus jamais sa vivacité intellectuelle. Je suis un miraculé", confie Michel Drucker dans cet entretien.

La situation était si critique que certains médecins l'avaient prévenu : "On m'a dit : ‘On peut vous parler franchement ? Vous pouvez dire au revoir à la télévision. Car vous ne pourrez plus jamais retrouver votre mémoire, votre vivacité intellectuelle'." Une perspective inacceptable pour cet amoureux de l'antenne.

Mémoire, passion et volonté : les clés de sa renaissance

Contre toute attente, la passion de la télévision l'a vite rattrapé. "Finalement, la passion est revenue tout de suite", raconte-t-il. Sa vivacité, souvent saluée, semble intacte à l'écran. Mais en coulisses, l'animateur préfère désormais un rythme de vie plus adapté à son âge et à son état de santé. "Je me repose plus qu'avant, je travaille beaucoup à la maison, je fais des siestes", confie-t-il.

Il a aussi repris une activité physique légère : "Je marche et j'ai repris un peu le sport." Un équilibre précieux pour celui qui a traversé l'un des épisodes les plus sombres de sa vie.

"Je ne devrais plus être là" : le choc derrière l'image

A l'antenne, rien ne laisse transparaître les difficultés traversées. Mais Michel Drucker le dit avec une franchise désarmante : "Ceux qui me voient à la télé le dimanche ne peuvent pas imaginer que je ne devrais plus être là. Je suis étonné moi-même."

Avec plus de 60 saisons de télévision derrière lui, le Normand demeure un pilier du paysage audiovisuel français.

