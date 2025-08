La Glacerie. Boire l'eau du robinet est interdit aux personnes vulnérables et aux bébés

Il ne faut plus boire l'eau du robinet à La Glacerie, sur la commune de Cherbourg-en-Cotentin, si on est une personne vulnérable. La préfecture de la Manche, avec l'Agglomération du Cotentin, a pris un arrêté d'interdiction de la consommation. La consommation de l'eau, qu'elle soit froide ou chaude, est donc interdite aux femmes enceintes, à celles qui allaitent, aux nourrissons jusqu'à deux ans et aux personnes immunodéprimées. Il s'agit d'une mesure de précaution.

Des PFAS dans l'eau

Depuis janvier dernier, les polluants éternels, les PFAS, ont été ajoutés dans ce qui est contrôlé dans l'eau de consommation. "Une campagne d'analyse réalisée par l'Agence régionale de santé (ARS) a mis en évidence la présence de composés per- et polyfluoroalkylès (PFAS) dans l'eau distribuée par l'unité de distribution de l'Asselinerie", précise la préfecture. Cette unité alimente 1 500 personnes en eau à La Glacerie. Elle ajoute : "Les concentrations observées dépassent le seuil de 0,1 microgramme par litre devant être respecté au plus tard le 12 janvier 2026." Des solutions sont déjà à l'étude pour résoudre ce problème.

"Pour le reste de la population, la consommation de l'eau du robinet reste autorisée du fait du plan d'action qui permettra prochainement un rétablissement de la conformité de l'eau distribuée", détaille la préfecture. Pour les personnes qui ne peuvent plus consommer de l'eau du robinet, des distributions de bouteilles d'eau sont prévues à la mairie déléguée de La Glacerie. Il est possible de continuer à utiliser l'eau pour des usages non alimentaires.

L'ARS suit l'évolution de la qualité de l'eau. Elle a publié une foire aux questions avec des réponses.