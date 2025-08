Le Havre. Restauration végétarienne, ateliers créatifs : un été fait main et fait maison chez Calice & Mandibule

Calice & Mandibule est un lieu hybride installé au cœur du Havre. A la fois salon de thé, cantine végétarienne, atelier d'arts créatifs et espace de réflexion sur l'écologie, ce lieu atypique mêle cuisine engagée et transmission de savoir-faire. On y vient pour manger, apprendre à coudre, broder, dessiner, mais aussi pour assister à des conférences, des stages zéro déchet ou tout simplement échanger autour d'un verre.

Des ateliers créatifs adaptés aux débutants

En août, le programme est dense : ateliers de broderie, crochet, couture, cuisine créative pour petits et grands, impressions végétales, créations artistiques en famille… L'accent est mis sur la transmission, l'expérimentation, l'autonomie manuelle. Certaines séances se terminent en apéro, d'autres en goûter musical ou en partage de repas. Toujours avec du matériel fourni, des formats adaptés aux débutants, et cette volonté d'ouvrir un espace où chacun peut apprendre, créer et tisser du lien.

Pratique. 16 rue Paris au Havre. Tarifs et réservations sur calice-mandibule.fr