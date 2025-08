Moulineaux. Enquête et mystères au château de Robert le Diable

Jusqu'au 31 août, le château de Robert le Diable, à Moulineaux, propose deux parcours Explor Games, accessibles sur tablette, pour explorer les lieux autrement. Le premier, à partir de 3 ans, suit Charlie à la recherche de son jouet perdu dans les bois du domaine, en compagnie de créatures imaginaires. Le second, destiné aux plus grands (dès 7 ans), plonge les participants dans les mystères hantés du château : disparitions, fantômes de personnages historiques et étranges incendies. Guidés par l'application, les joueurs doivent résoudre énigmes et missions en équipe.

Pratique. 25€ (1 à 5 joueurs). Réservation sur chateauderobertlediable.fr.