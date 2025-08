Solidarité. Pour mieux manger, Flers Agglo lance à la rentrée sa sécurité sociale alimentaire

L'expérimentation va durer 18 mois. L'agglomération de Flers va lancer en septembre une caisse alimentaire commune, portée par le Centre communal d'action sociale (CCAS) de Flers et dont l'objectif est de permettre à tous les bénéficiaires, notamment des personnes aux revenus précaires, d'accéder à une alimentation saine et durable.

Un budget alimentaire de 100€ par mois

Contre une cotisation minimale de 20€ et à hauteur de leur moyen, les membres de cette sécurité sociale de l'alimentation reçoivent un budget alimentaire de 100€, versé chaque mois sous la forme d'un porte-monnaie numérique. Cette somme ne pourra être dépensée que chez des producteurs et des commerces conventionnés.

Le principal critère est le local. La liste de produits élaborée comprend des fruits et légumes de saison, des produits laitiers, les différentes viandes, poissons et œufs. Mais aussi du pain, des légumineuses, des céréales, de l'huile et du vinaigre ou encore des conserves, tant qu'ils ont été fabriqués dans un rayon de 70km autour de Flers. Les produits frais importés et les plats préparés et surgelés, eux, n'entrent pas dans la liste. Tout producteur ou point de vente qui respecte ces critères peut être conventionné auprès de Flers Agglo.

L'expérimentation, prévue jusqu'en décembre 2026, est subventionnée à hauteur de 20 000€, divisés entre l'Etat, via le projet Mieux Manger pour Tous, et Flers Agglo.