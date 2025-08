Barneville-Carteret. Le premier paddle de France adapté aux fauteuils roulants

Marins passionnés ou occasionnels, les vacanciers sont de plus en plus nombreux à embarquer pour des sessions de stand-up paddle sur la côte normande. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, ce sport n'est pas réservé à une élite, loin de là. Aude Vermont a lancé le projet "Paddle pour tous". Avec une planche un peu particulière, elle embarque des personnes atteintes de maladies pour des sorties en pleine mer.

Sur la planche du paddle se trouvent des empreintes creuses dans lesquelles sont sanglées les roues du fauteuil roulant. Pour plus de stabilité, on ajoute quatre flotteurs à l'avant et l'arrière du dispositif. - Aude Vermont

Qu'est-ce qui rend ce paddle si particulier ?

"La planche a été conçue pour embarquer tout type de personne et spécialement un fauteuil roulant 'hippocampe'. C'est un fauteuil résistant à l'eau, au sable et qui flotte en cas de besoin. Sur la planche du paddle se trouvent des empreintes creuses dans lesquelles sont sanglées les roues du siège. Pour une meilleure stabilité, on ajoute quatre flotteurs à l'avant et l'arrière. Le dispositif me permet d'embarquer plus de 300kg."

Qui pouvez-vous prendre à bord ?

"Tout le monde peut essayer ! Aussi bien des personnes habituellement en fauteuil roulant, que des personnes âgées ou en surpoids. Le but est vraiment de proposer des activités en plein air aux personnes qui ont du mal à se déplacer seules. Lors de la fête de la mer, j'ai embarqué une dame qui s'était fait amputer des quatre membres et pour qui la mer était très importante. Savoir qu'elle pourrait continuer à aller en mer malgré ses épreuves lui a redonné courage. Elle a essayé le matin et ça lui a tellement plu qu'elle est revenue l'après-midi. C'était touchant, malgré ses contraintes, elle a pris une pagaie et m'aidait à faire avancer le paddle depuis son fauteuil."

Pour Aude, le projet est né de plusieurs événements marquants de sa vie. Elle nous en parle au micro de Tendance Ouest.

Pratique. Contact : 06 86 37 69 23.