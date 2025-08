Caen. Le jardin des Plantes, havre de paix en centre-ville

Le jardin des Plantes de Caen, situé place Blot en centre-ville, est un havre de verdure où plus de 8 000 espèces végétales cohabitent entre jardins thématiques, rocailles et serres tropicales. Créé en 1736 pour l'enseignement universitaire, il accueille aujourd'hui gratuitement le public, qui peut y découvrir arbres et plantes remarquables. Pour prolonger la pause nature, une offre de gaufres salées, sucrées et de bagels est proposée tout l'été par le traiteur Chez Mymy à l'Orangerie du jardin, du mardi au dimanche de 11h à 18h. A noter que les serres exotiques sont ouvertes de 13h à 17h.

Pratique. Ouvert du lundi au vendredi 8h-19h30, les week-ends 10h-19h30.