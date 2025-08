Seine-Maritime. Neufchâtel-en-Bray, célèbre pour son fromage, mais pas seulement…

Neufchâtel‑en‑Bray, nichée au cœur du pays de Bray, vit chaque samedi matin au rythme de son marché : sous la Halle au Fromage, on déguste le neufchâtel AOP, plus ancien fromage normand, en forme de cœur. Cette appellation d'origine protégée assure la transmission d'un savoir‑faire ancestral. Côté patrimoine, l'église Notre‑Dame (XIIe‑XVe s.), classée monument historique, dévoile son portail médiéval et conserve des reliques. Non loin, le musée Mathon‑Durand, installé dans un logis à pans de bois, consacre un espace entier au neufchâtel. Les amateurs de nature emprunteront l'avenue verte London‑Paris, voie verte cyclable traversant bocages et forêts, ou longeront la Béthune, propice à la balade…