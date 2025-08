L'Aigle. Musée Juin 1944 :un lieu pour honorerla mémoire collective

De l'appel du 18 juin 1940 à la défaite allemande, le musée Juin 44 de L'Aigle plonge ses visiteurs au cœur de la Seconde Guerre mondiale. Les moments clés du conflit sont à découvrir à travers 12 scènes reconstituées avec des voix originales et des personnages grandeur nature en cire. Au centre du musée, une carte stratégique de 36m² décrypte la Bataille de Normandie, offrant une immersion totale dans les tactiques, opérations et enjeux du Débarquement. Conçu comme un parcours didactique, il offre un récit chronologique et immersif de l'engagement des Alliés et de l'importance de la Résistance.

Pratique. Ouvert les mardis, mercredis, samedis et dimanches, de 14h à 18h.