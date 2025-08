Le Havre Seine Métropole. Le rond-point de la ZA de Coupeauville est terminé

Le rond-point de la Zone d'activité (ZA) de Coupeauville est désormais terminé.

Les travaux d'aménagement du carrefour de la RD 31 des voies communales desservant les communes d'Epouville, Manéglise et Saint-Martin-du-Manoir se sont achevés le 31 juillet et permettent de garantir de meilleures conditions de sécurité aux automobilistes. Les travaux, à l'initiative du Département de Seine-Maritime, avaient débuté le 31 mars.

Pour le Département, "l'aménagement de l'intersection en giratoire apaise les vitesses sur la RD 31 et simplifie les échanges avec les communes voisines d'Epouville, Manéglise et Saint-Martin-du-Manoir et l'accès à la Zone d'activité de Coupeauville".

Des travaux à plus de 1 million d'euros

Des travaux de balisage et d'aménagements paysagers viendront compléter prochainement l'aménagement réalisé.

Le projet représente un coût de 1 020 200 euros, financé par le Département de la Seine-Maritime avec une participation financière du Syndicat départemental d'énergie de la Seine-Maritime (SDE 76).