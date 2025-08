Près du Havre. Des tigres de cirque vus en dehors de leurs enclos : l'association One Voice porte plainte

"Un drame évité de justesse à Montivilliers", titre d'emblée One Voice. Dans un communiqué publié mercredi 6 août, l'association de défense des animaux explique que trois tigres appartenant au cirque Franco-Belge ont été vus hors de leur cage début août à Montivilliers près du Havre, qui doit rester en principe jusqu'au 17 août. "Les vacanciers et les Montivillons faisant leurs courses dans la zone commerciale (…) se sont vus intimer l'ordre de regagner immédiatement leur voiture ou d'entrer dans les magasins : deux ou trois tigres ne sont plus dans leur cage, et deux s'amusent au bord de la route", précise l'association qui a publié les images de la scène sur les réseaux sociaux.

3 jeunes tigres à 1m20 de la liberté : cette scène hallucinante vient de Montivilliers, où une lionne attendrait également des petits. Une mise en danger tant pour les animaux que pour les riverains. Nous portons plainte contre le Cirque Franco-Belge et demandons la saisie des… pic.twitter.com/mT2rNilTuA — One Voice (@onevoiceanimal) August 6, 2025

On y voit en effet, deux grands tigres blancs à rayures noires s'amuser avec un morceau de plastique sur un parking en bord de route. Seule une barrière d'1m20 les séparait de la chaussée. "S'ils avaient franchi la barrière (…), la situation aurait pu se terminer tragiquement", poursuit le communiqué de l'association. Cette dernière a décidé de porter plainte contre le dresseur et le gérant du Cirque Franco-Belge et demande également "la saisie de tous les animaux en urgence".

Déjà fin juillet, des dromadaires appartenant au cirque avaient été aperçus en vadrouille sur la route dans le secteur de Fécamp.