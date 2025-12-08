Bessin. Collision entre deux véhicules : une victime en urgence absolue

Grave accident dans le Bessin ce lundi 8 décembre. Dans la matinée, deux véhicules conduits par des jeunes femmes se sont percutés à hauteur de Juaye-Mondaye. Les sapeurs-pompiers du Calvados, intervenus sur place, font état de deux victimes.

Une victime grièvement blessée

Une femme de 22 ans a été grièvement blessée dans le choc, et a nécessité un transport en direction du CHU de Caen. L'autre victime, âgée de 23 ans, a elle été conduite vers le centre hospitalier de Bayeux.