En ce moment HITS & NEWS TENDANCE OUEST
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

Hockey sur glace. Les Drakkars de Caen à l'assaut du dernier carré de la Coupe de France

Sport. Le 16 décembre, les Drakkars de Caen se déplacent à Lyon, une équipe qu'ils connaissent bien, avec l'espoir de se qualifier en quart de finale de la Coupe de France de hockey sur glace.

Publié le 08/12/2025 à 15h27 - Par Lilian Fermin
Hockey sur glace. Les Drakkars de Caen à l'assaut du dernier carré de la Coupe de France
Les Drakkars de Caen sont dans une excellente dynamique. - Pixelsmile.photo

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

Le rêve est permis pour les Drakkars. Les hockeyeurs caennais se sont hissés en quart de finale de la Coupe de France, battant en 1/8 de finale Amiens, le 25 novembre. Les Normands s'étaient imposés 2-1 après prolongations face à une formation pourtant d'un calibre au-dessus, évoluant en Ligue Magnus.

Mardi 16 décembre, ils se rendront à Lyon, pour une place dans le dernier carré de la compétition. Un tirage au sort plus clément, puisqu'ils seront opposés à l'autre équipe de Division 1 encore en lice. Le 2 décembre, les Drakkars se sont déjà rendus en terres lyonnaises, et sont repartis avec un succès 1-5. Invaincus depuis début novembre, les Caennais sont 3e de leur championnat.

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Appartement / Studio
Appartement / Studio Angers (49000) 790€ Découvrir
Locaux professionnels à louer Servian 34
Locaux professionnels à louer Servian 34 Servian (34290) 750€ Découvrir
Maison proche gare de la Bassée
Maison proche gare de la Bassée Douvrin (62138) 330 000€ Découvrir
Vente maison de village sud de la France
Vente maison de village sud de la France Roquecourbe-Minervois (11700) 118 000€ Découvrir
Automobile
Vends chaînes composite Michelin Evo16
Vends chaînes composite Michelin Evo16 Mandelieu-la-Napoule (06210) 100€ Découvrir
Dacia Duster Aventure 1.5 DCI 110 cv 4x2
Dacia Duster Aventure 1.5 DCI 110 cv 4x2 Nice (06000) 9 990€ Découvrir
Renault Clio
Renault Clio Charmes-Saint-Valbert (70120) 4 000€ Découvrir
Jantes alu équipées pneus neige
Jantes alu équipées pneus neige Rouen (76000) 300€ Découvrir
Bonnes affaires
Apple iPhone 15 Pro 128 Go - vitre endommagée
Apple iPhone 15 Pro 128 Go - vitre endommagée Saint-Denis (30500) 250€ Découvrir
IPhone 16
IPhone 16 Juvisy-sur-Orge (91260) 600€ Découvrir
Lit réversible
Lit réversible Nissan-lez-Enserune (34440) 75€ Découvrir
Nettoyeur vapeur et aspirateur
Nettoyeur vapeur et aspirateur Lille (59000) 190€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest
Hockey sur glace. Les Drakkars de Caen à l'assaut du dernier carré de la Coupe de France
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'actualité en Mayenne L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple