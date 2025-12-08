Hockey sur glace. Les Drakkars de Caen à l'assaut du dernier carré de la Coupe de France

Le rêve est permis pour les Drakkars. Les hockeyeurs caennais se sont hissés en quart de finale de la Coupe de France, battant en 1/8 de finale Amiens, le 25 novembre. Les Normands s'étaient imposés 2-1 après prolongations face à une formation pourtant d'un calibre au-dessus, évoluant en Ligue Magnus.

Mardi 16 décembre, ils se rendront à Lyon, pour une place dans le dernier carré de la compétition. Un tirage au sort plus clément, puisqu'ils seront opposés à l'autre équipe de Division 1 encore en lice. Le 2 décembre, les Drakkars se sont déjà rendus en terres lyonnaises, et sont repartis avec un succès 1-5. Invaincus depuis début novembre, les Caennais sont 3e de leur championnat.