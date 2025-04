Drakkars de Caen. Il faudra un 5e match pour tenter d'être champion

Il restait 3 minutes à jouer, il y avait 2-0, et pourtant, les Drakkars de Caen n'ont pas gagné ce quatrième match qui pouvait être décisif dans ces finales de playoffs en D1, jeudi 24 avril. Epinal a tout donné, en allant jusqu'à sortir son gardien pour jouer une supériorité numérique, et ça a fonctionné à deux reprises. En moins d'une minute, tout a basculé et Caen s'est fait rattraper. A la fin du temps réglementaire, il y avait donc 2-2.

Abattus, les Caennais n'ont rien pu faire en prolongation face à des Vosgiens en grande confiance. Les Drakkars ont encaissé un but fatidique après seulement 4 minutes de jeu en prolongation (2-3). Epinal a réussi à s'emparer du quatrième match et égalise dans la série (2-2). Il faudra donc un cinquième et dernier match pour savoir si les Caennais seront sacrés champions de France de D1. Une rencontre décisive qui se déroulera à Epinal dimanche 27 avril, à 19h.