Drakkars de Caen. Direction les demi-finales de play-offs après une victoire au bout du suspense

Le suspense aura donc été le maître mot de cette série des quarts de finale de play-offs entre les Drakkars de Caen et les Yétis du Mont-Blanc. Mais à la fin, ce sont les Caennais qui sortent vainqueurs dans un cinquième et dernier match haletant, dimanche 30 mars. Dans cette rencontre décisive, aucune des deux équipes n'a réussi à prendre l'ascendant et à la fin des trois tiers-temps, le score était de 4-4. Tout s'est donc joué en prolongations, et les Caennais ont bénéficié d'une supériorité numérique pour mettre le palet au fond des cages et faire exploser de joie la patinoire de Caen la Mer.

Prochain adversaire, Strasbourg

Score final, 5-4, qui permet de rejoindre les demi-finales face à un adversaire que l'on n'attendait pas. Les Drakkars affronteront l'Etoile Noire de Strasbourg, qui est venue à bout de Dunkerque, également au match décisif. Dunkerque, qui est pourtant l'un des cadors du championnat et qui avait fini 2e de saison régulière.

La confrontation va débuter ce samedi 5 avril, à Caen. Pour remettre dans le contexte, Strasbourg a donc terminé 7e de la saison régulière. En championnat cette saison, les deux équipes se sont affrontées deux fois. La première fois, les Caennais se sont imposés en prolongations (2-1), mais pour la dernière fois, ce fut plus compliqué. Strasbourg, qui était à domicile, s'est imposé 4-0. Mais il faut savoir qu'en play-offs, c'est une intensité bien différente et qu'il ne faut pas se fier à ces derniers résultats. Pour jouer une place en finale, ce sera la première équipe à remporter trois matchs.

Programme des rencontres :

• Match 1 : à Caen samedi 5 avril

• Match 2 : à Caen dimanche 6 avril

• Match 3 : à Strasbourg mercredi 9 avril

• Match 4 (si besoin) : à Strasbourg jeudi 10 avril

• Match 5 (si besoin) : à Caen dimanche 13 avril