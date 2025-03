Hockey sur glace. Rouen et Amiens se départageront dans un ultime match 7

Le suspense reste entier. Les Dragons de Rouen se sont à nouveau inclinés sur la glace du Coliseum d'Amiens, lundi 10 mars, au terme d'un match très serré 1 but à 0. Un unique but signé James Phelan dans le premier tiers-temps. Après la victoire sur le fil des Gothiques la veille sur l'Ile Lacroix 7 à 6 à l'issue d'une irrespirable séance de tirs au but, les deux équipes sont désormais à égalité dans la série 3-3. Tout se jouera donc sur une ultime rencontre, mercredi 12 mars, devant le public jaune et noir sur l'Ile Lacroix à Rouen. En cas de victoire, les Dragons auraient affaire à un autre gros morceau puisqu'ils affronteraient les Brûleurs de loup de Grenoble, vainqueurs 4-0 de leur série face à Nice.