Hockey sur glace. "On reste confiants sur le fait qu'on peut aller loin", indique le coach des Dragons de Rouen avant les play-offs

Les Dragons de Rouen vont rencontrer Amiens à partir du 28 février en quart de finale de play-offs de la ligue Magnus. Fabrice Lhenry, l'entraîneur, croit toujours au titre.

Quatrième de la saison régulière,

n'est-ce pas un peu décevant ?

"Oui, nous avons eu une saison compliquée.

Au début, la Coupe d'Europe nous a pris beaucoup d'énergie. Et puis nous avons eu

beaucoup de blessés, ce qui nous a fait perdre beaucoup de points en route.

On visait la troisième place mais on n'a pas réussi à l'obtenir. On n'a pas été constants, même au sein d'un même match. On a aussi fait beaucoup d'erreurs individuelles qui nous ont coûté pas mal de buts… C'est maintenant comme une nouvelle saison qui débute, l'objectif reste toujours le même."

La défaite contre Grenoble le 14 février,

9 à 0, a-t-elle laissé des traces ?

"C'était vraiment un match sans. Ça arrive.

Il faut savoir s'en servir pour

apprendre. Nous avons vu que quand on n'est pas dans l'effort total, on ne peut pas lutter contre Grenoble, qui est vraiment favori cette saison. Les premiers matchs, on était proches d'eux, mais pas pendant 60 minutes… C'est ce qui nous a coûté les défaites. On reste assez positifs et confiants dans le fait que l'on peut aller loin encore cette année."

Comment abordez-vous

le quart de finale face à Amiens ?

"C'est toujours des matchs particuliers.

C'est le derby, il y a une grosse rivalité

depuis des années. Et cette année, nous avons perdu trois matchs sur quatre contre eux. Nous savons que ça va être compliqué. Ça va être très disputé.

C'est bien pour se mettre dans le rythme des play-offs."

Jouer les matchs 1 à 2 sur l'Ile Lacroix sera forcément un avantage…

"Oui, on a de la chance. La patinoire est pleine tout le temps. Quand on joue à domicile, on est vraiment porté par notre public. On sait aussi que beaucoup de supporters vont venir d'Amiens, donc l'ambiance va être excellente."

Antony Rech a été sacré meilleur joueur de ligue Magnus, c'est forcément une satisfaction.

"Oui, il le mérite. Tous les coachs de toutes les équipes votent. C'est très bien qu'il soit reconnu comme ça et on espère qu'il va nous apporter énormément pour les play-offs. Mais il reste humble, c'est la quatrième fois qu'il a ce trophée."

Pratique. Rouen - Amiens, match 1 et 2, vendredi 28 février et samedi 1er mars à 20h sur la patinoire de l'Ile Lacroix à Rouen.