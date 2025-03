Hockey sur glace. Les Dragons de Rouen ne concluent pas face aux Gothiques d'Amiens

Cela fait désormais 3 à 2 pour Rouen dans la série de ce quart de finale de play-offs. Dimanche 9 mars, les Dragons de Rouen se sont inclinés sur l'Ile Lacroix face aux Gothiques d'Amiens, à l'issue d'une séance de tirs au but.

Après un peu plus de quatre minutes de jeu, les Amiénois ont ouvert le score par Gibert avant de doubler la mise par Magovac 35 secondes plus tard, alors que les Rouennais semblaient avoir le contrôle de la partie. Néanmoins, les Jaune et Noir ont réduit le score moins d'une minute plus tard par Cantagallo et les deux équipes sont rentrées au vestiaire sur ce score de 2-1 en faveur des visiteurs.

Au retour de la pause, ce sont les Rouennais qui ont égalisé, tout d'abord par Simonsen, avant de prendre l'avantage (3-2) par Bengtsson et une nouvelle égalisation des Gothiques par Lavigne (3-3).

Lors du dernier tiers, les joueurs de Fabrice Lhenry ont pris deux buts d'avance par Simonsen puis Yeo (5-3) avant la réduction du score par Gibert puis ont refait le break cette fois par Perret (6-4). Les Jaunes et Noir ont semblé maîtriser leur sujet mais les Gothiques ne se sont pas avoués vaincus pour autant et sont parvenus à égaliser à 6-6 avec deux buts signés Tessier.

Après une prolongation à trois contre trois de dix minutes sans aucun buteur, c'est lors de la séance de tirs au but que les joueurs de Mario Richer ont inscrit deux buts et ont arraché un sixième match dans cette série des quarts de finale. Ce match 6 se jouera ce lundi 10 mars sur la glace du Coliseum d'Amiens.

La réaction du coach rouennais

Fabrice Lhenry : "C'est décevant. On a montré deux visages ce soir. On a su revenir. On a su prendre l'avantage mais on n'a pas su garder notre avance et convertir nos occasions, Cela fait partie des play-offs. Il faut rester positif et se remobiliser pour aller la chercher lundi. Ils ont mis beaucoup de palets à la cage ce qui nous a mis en difficulté. Amiens a poussé et a été plus tueur que nous dans le match. On ne gagne pas toujours quatre matchs à zéro. On a gagné deux matchs à Amiens on peut le refaire. Amiens ne lâchera rien mais nous non plus."