Rouen. Hockey sur glace : les Dragons de Rouen répondent aux Gothiques d'Amiens et reviennent à égalité

Après une seconde défaite mardi 13 mars 2018 pour le premier match au Coliseum d'Amiens, les Dragons de Rouen (Seine-Maritime) ont égalisé dans la série (2-2) en remportant le match 4 sur le score de 4-1, mercredi 14 mars 2018, face aux Gothiques.

Début de match idéal

Les Jaunes et Noirs, toujours sur courant alternatif, sont parvenus à faire un début de match similaire au match 2 en ouvrant la marque rapidement après quatre minutes de jeu par David Wohlberg, revenu sur le premier bloc, qui récupère son propre rebond pour tromper un Buysse déjà au sol (1-0). Les Amiénois sont alors obligés de sortir un peu plus et se font punir une seconde fois sur une passe en fond de patinoire en retrait pour Florian Chakiachvili qui attrape la lucarne du portier amiénois (2-0).

Après ce premier tiers accompli et dominé 14 tirs à trois, les Rouennais ne lâchent rien et, sur un lancer plein axe, Anthony Guttig vient inscrire le troisième but après un peu plus d'une minute de jeu (3-0). Les Rouennais tentent même s'inscrire leur premier but en supériorité numérique trois minutes plus tard mais ce sont finalement les Gothiques qui récupèrent le palet et viennent réduire la marque à 3-1 par le buteur maison Mario Trabucco.

A 3-1, les joueurs de Fabrice Lhenry semblent maitriser leur sujet et ne laissent pas grand chose à Amiens, qui jette ses dernières forces dans la bataille. Après quinze minutes de jeu, c'est Nicolas Deschamps qui vient conclure la soirée avec un quatrième but sur un nouveau lancer lointain qui fait mouche (4-1).

Prendre l'avantage à domicile

À 2-2 dans la série, les Dragons reprennent donc l'avantage de la glace et disputeront le match 5 vendredi 16 mars 2018 sur l'Ile Lacroix, avant de retourner à Amiens le dimanche 18 mars 2018 pour le match 6 en espérant y valider leur qualification.

Marc-André Thinel (attaquant de Rouen) : "Ça a été notre meilleur match de la série. On a réussi à marquer d'entrée de jeu, ça aide beaucoup pour la confiance mais ce sont des matchs serrés. Amiens joue vraiment bien, leur gardien est en forme, ça va continuer comme ça je pense. Ça ne sera pas évident."

Fabrice Lhenry (entraineur de Rouen) : "J'ai trouvé une équipe complétement différente d'hier soir (mardi). Tous les joueurs ont fait les efforts. On a fait un gros début de match, on avait regardé de la vidéo cet après-midi. On peut perdre quand tout le monde se donne mais hier (mardi), on était à 70% alors que ce soir tout le monde a répondu présent. C'était important de rebondir tout de suite et reprendre l'avantage de la glace. Maintenant on est à 2-2 et il nous reste encore deux matches à gagner. Il faut tout de suite se concentrer pour vendredi."