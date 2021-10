Rouen. Hockey sur glace : Dragons contre Gothiques, c'est parti pour les demi-finales !

Après leur qualification obtenue quatre manches à une face aux Ducs d'Angers, les Dragons de Rouen (Seine-Maritime) repartent pour une nouvelle série face aux Gothiques d'Amiens. Les vendredi 9 et samedi 10 mars 2018, les matches 1 et 2 de cette demi-finale de play-off se disputeront sur l'Ile Lacroix. Et s'ils veulent rapidement atteindre les quatre victoires et la qualification en finale, les Dragons vont devoir commencer sérieusement à domicile.

Les Dragons partent largement favoris

En s'imposant lors du match 6 de leur quart de finale face à Lyon, les Gothiques d'Amiens se sont qualifiés et disputeront une série qui s'annonce déjà passionnante. Une demi-finale dans laquelle les Rouennais font office de favoris avec leur deuxième place au classement et leurs cinq victoires dans les confrontations directes cette saison (quatre en championnat et une en 16e de finale de Coupe de France).

Les rencontres en play-off des années précédentes parlent aussi pour les joueurs de Fabrice Lhenry, qui ont à chaque fois remporté leur série face à leur voisins du Nord : en finales en 2003 et 2006, en demi-finale en 2011 et en quart de finale en 2012). Les matches 3 et 4 auront lieu au Coliseum d'Amiens les mardi 13 et mercredi 14 mars 2018. Avant de revenir, si nécessaire, à l'Ile Lacroix, pour le match 5. Mais les Dragons espèrent bien se passer de cette étape.