Rouen. Hockey sur glace : les Dragons poursuivent leur série chez les Gothiques d'Amiens

A égalité dans leur demi-finale de play-off de la Saxoprint Ligue Magnus, les Dragons de Rouen (Seine-Maritime) se déplacement à Amiens pour rencontrer les Gothiques pour les matchs 3 et 4 de la série mardi 13 et mercredi 14 mars 2018 à partir de 20h15.

Après un premier match remporté par les Gothiques d'Amiens sur le score de 1-0, les Jaunes et Noirs ont su réagir dans le deuxième match et remportant la rencontre 2-1. LEs deux équipes sont donc à égalite un partout à l'heure de se retrouver pour deux nouveaux matches, à Amiens cette fois. "On a été chercher deux victoires à Angers au premier tour, on voyage bien, on est capable d'aller chercher des matches a l'extérieur. Il faudra être capable de leur mettre la tête sous l'eau rapidement comme au match 2 et mettre notre jeu en place", confiait Nicolas Ritz au sortir du match 2.

Reprendre l'avantage à l'extérieur

C'est peut-être la clé de la série : ouvrir rapidement la marque, car les Amiénois ne sont jamais aussi forts que quand ils mènent au score grâce à une défense solide, la meilleure de la saison régulière. De leur côté, les joueurs de Fabrice Lhenry peinent à inscrire des buts en supériorité numérique (zéro but marqué depuis le début de la série), même si l'infériorité numérique tient le coup avec la meilleure statistique de toutes les équipes depuis le début des play-off.

"La petite déception c'est notre supériorité numérique. Il va falloir trouver le moyen de marquer parce qu'on aurait pu se mettre à l'abri un peu plus vite. On va voir ce qu'on peut améliorer", ajoutait Fabrice Lhenry. "Il faut qu'on sorte de la même façon qu'au deuxième match, déterminés. On sait qu'il faudra aller chercher des victoires à l'extérieur."