Près de Flers. Un conducteur perd le contrôle de sa voiture et percute un poteau électrique en pleine nuit

Sécurité. Une voiture a percuté un poteau électrique dans la nuit de mercredi 20 à jeudi 21 août, à Cerisy-Belle-Etoile. L'automobiliste a été transporté à l'hôpital de Flers.

Publié le 21/08/2025 à 09h29 - Par Elvire Alix
La voiture a percuté un poteau électrique de la commune de Cerisy-Belle-Etoile dans l'Orne.

Un accident est survenu dans la nuit de mercredi 20 à jeudi 21 août, entre minuit et une heure du matin à Cerisy-Belle-Etoile, dans l'Orne. Sur la route de Flers, une personne a perdu le contrôle de sa voiture et percuté un poteau électrique.

Les services de la Ville sur place

Blessé légèrement, l'automobiliste a été pris en charge par les secours et transporté à l'hôpital de Flers.
La gendarmerie, Enedis et les services des Départements se sont déplacés sur les lieux pour constater les faits.

