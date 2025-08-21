Près de Flers. Un conducteur perd le contrôle de sa voiture et percute un poteau électrique en pleine nuit

Un accident est survenu dans la nuit de mercredi 20 à jeudi 21 août, entre minuit et une heure du matin à Cerisy-Belle-Etoile, dans l'Orne. Sur la route de Flers, une personne a perdu le contrôle de sa voiture et percuté un poteau électrique.

Les services de la Ville sur place

Blessé légèrement, l'automobiliste a été pris en charge par les secours et transporté à l'hôpital de Flers.

La gendarmerie, Enedis et les services des Départements se sont déplacés sur les lieux pour constater les faits.

• A lire aussi. Perche ornais. Accident entre deux camions sur la RN 12 : un chauffeur est mort