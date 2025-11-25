Conso. L'un des meilleurs cafés de la planète est normand (et son torréfacteur, champion du monde) : voici où le trouver

En ce moment Avec toi AMIR
Economie. L'un des meilleurs torréfacteurs de la planète vient de poser ses machines en Normandie. Mikaël Portannier, sacré champion du monde de torréfaction en avril 2025, a installé sa maison de torréfaction Parcel à Thénouville (Eure). Une arrivée qui pourrait bien placer la région sur la carte mondiale du café de qualité.

Publié le 25/11/2025 à 17h45, mis à jour le 25/11/2025 à 18h08 - Par Mathilde Rabaud
L'un des meilleurs cafés du monde est maintenant torréfié en Normandie. - Unsplash

Mikaël Portannier n'a pas gagné n'importe quel concours : en avril 2025, à Houston, il a été couronné champion du monde de torréfaction, devant 23 autres champions nationaux. Une victoire qui, comme il l'a expliqué au Parisien, lui a ouvert "les portes de nombreux professionnels en France et à l'international".
Bruxelles, Londres… ses premiers lots sont déjà partis convaincre l'étranger.

De La Rochelle à Thénouville : un parcours façonné par le café

Originaire de La Rochelle, il a d'abord été barista à Paris, avant de se spécialiser dans la torréfaction pour, selon ses mots rapportés au Parisien, "révéler le potentiel aromatique" des grains.
Toqué de terroirs, de variétés rares et de profils aromatiques poussés, il fonde sa société de formation Texture en 2023. S'enchaînent alors les distinctions : Meilleur Ouvrier de France, puis champion de France, avant la consécration mondiale.

Pourquoi la maison Parcel s'installe en Normandie

Son nouveau projet, Parcel Torréfaction, est né avec son ami Damien Buretier, exportateur de cafés. Les deux associés ont choisi Thénouville, entre Honfleur et Pont-Audemer, pour un lieu stratégique : proche de Paris… et de la Belgique.
Ils y installent leurs machines haut de gamme "deux marques dont je suis ambassadeur", a-t-il précisé au Parisien dans une ancienne grange transformée en atelier moderne.

Des cafés rares, sourcés, maîtrisés

La philosophie de Parcel repose sur la confiance avec les producteurs :
"70 % de notre gamme vient d'amis producteurs", a confié Mikaël Portannier.
La maison prévoit 7 à 8 cafés permanents, plus des microlots exclusifs pour les amateurs les plus exigeants.

Les cafés seront disponibles :

  • sur leur site internet,
  • dans des hôtels, restaurants, coffee-shops,
  • et même en retrait direct à la torréfaction certains jours.

Un investissement qui mise sur l'artisanat

Avec 200 000€ engagés et l'appui de partenaires locaux comme Initiative Eure et la Chambre des métiers, Parcel mise sur une production haut de gamme, maîtrisée, pensée pour remettre l'artisanat au centre.
Le champion le rappelle : "Allez chez des artisans pour boire du café de qualité", une conviction qu'il a réaffirmée dans le Parisien.

