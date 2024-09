Restauration. Un établissement normand remporte le concours du meilleur café de France !

Le concours du meilleur coffee shop de France, organisé par le Collectif Café (principale fédération patronale française du café), met en lumière les espaces dédiés à l'art du café. Parmi des dizaines de candidats, 10 établissements ont été sélectionnés pour leur qualité de service, leur engagement envers une filière durable, et leur créativité dans l'expérience offerte aux clients. Parmi eux, des finalistes venus des quatre coins de la France comme Aficionado Coffee Shop à Bourg-en-Bresse, Kawa à Paris, ou encore Goûtu à Bordeaux.

Une compétition nationale exigeante

Les critères d'évaluation incluaient la qualité des grains utilisés, la maîtrise des méthodes de torréfaction, l'engagement environnemental, ainsi que l'ambiance et l'accueil dans le coffee shop. Ce sont ces aspects que les six juges experts ont scrutés avec attention pour élire le vainqueur.

Arbuste Café : un lieu où passion et durabilité se rencontrent

Situé au cœur de Caen, Arbuste Café a su séduire le jury par son engagement sincère pour un café de qualité, éthique et bio. A la tête de ce coffee shop, Joris Hadjadj, un passionné de café, a fait ses armes en Afrique du Sud avant de revenir en France avec un rêve : ouvrir un lieu où il pourrait partager son amour du café. Diplômé de la Specialty Coffee Association (SCA), il sélectionne personnellement des grains de café cueillis à la main et torréfiés artisanalement dans son atelier.

Jo, gérant de l'Arbuste Café, avec son prix.

L'atmosphère chaleureuse et authentique d'Arbuste est un véritable havre pour les amateurs de café. Situé au pied du château de Caen, ce coffee shop offre une terrasse agréable pour déguster des cafés de saison 100% bio, responsables et traçables. Ici, tout est pensé pour allier plaisir gustatif et respect de l'environnement : l'atelier fonctionne à l'électricité verte, les emballages sont compostables, et les ingrédients des pâtisseries proviennent de producteurs normands.

Infos pratiques

Envie de découvrir le meilleur coffee shop de France ? Arbuste Café vous accueille au 4 rue Montoir Poissonnerie à Caen, du mardi au samedi, de 10h à 19h. Sur place, vous pourrez déguster des cafés de saison, fraîchement torréfiés, dans une atmosphère conviviale et écoresponsable. Vous pouvez aussi commander votre café ICI.

Adresse :

Arbuste Café