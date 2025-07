Camembert. Découverte de la ferme,autour et dans les enclos des lapins et des chèvres

Eleveurs de brebis sur le domaine de la Foucaudière à Camembert, Léa et Gary Davies ouvrent une ferme pédagogique.

"On veut expliquer à notre échelle que l'élevage est important, que chaque animal à la ferme a un rôle à jouer, qu'il faut consommer des animaux bien élevés, qu'il ne faut pas gâcher. On veut reconnecter les gens avec le milieu agricole", détaille Léa Davies.

Un parcours aménagé

Les visiteurs peuvent se balader au plus près des cochons, lapins, canards, chèvres et poules sur un parcours aménagé dans la partie boisée du domaine. Il est possible de rentrer dans les enclos, sauf celui des cochons. "Il y aura aussi un petit veau, des chevaux, des ânes et des agneaux", ajoute l'éleveuse. Des balades sont également proposées dans les champs sur les hauteurs du village. Une boutique de produits locaux est installée à la ferme.

Pratique. Visite libre tous les jours de 12h à 18h30. Tarif : 5€ pour les adultes, 3€ pour les enfants.