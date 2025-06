Camembert. D'une entreprise de menuiserie à un élevage de brebis : le changement de vie de Léa et Gary Davies

Ils ont choisi de changer de vie pour se lancer dans l'élevage de brebis allaitantes. Léa et Gary Davies sont installés à la ferme de la Foucaudière à Camembert depuis février 2024. "Le projet part de loin", sourit Léa Davies. Le couple a arrêté son entreprise de menuiserie après dix années d'activité. "On en avait un peu marre et j'avais toujours ce rêve d'avoir une exploitation agricole", explique-t-elle. Alors âgée de 36 ans, Léa Davies retourne une année à l'école au lycée agricole de Saint-Pierre-en-Auge (Calvados) et obtient son brevet professionnel responsable d'entreprise agricole (BPREA).

Une installation grâce à une foncière agricole

"C'est là que j'ai entendu parler de Fermes en vie", souligne-t-elle. Grâce au soutien financier de la foncière agricole, ils ont pu investir le domaine de 102 hectares. "La ferme, à l'achat, valait 1,125 million d'euros", rappelle Léa Davies. Sans expérience agricole, il était "inimaginable" pour le couple "d'aller voir une banque et leur demander ce montant-là". Fermes en vie a donc racheté "toutes les terres et les bâtiments agricoles", soit 80% du montant total. "On a un bail de 25 ans, et si on veut, on peut racheter des parts jusqu'à devenir propriétaire à 100%", explique-t-elle.

Une ferme pédagogique cet été

En passant de la menuiserie à la production d'agneaux de boucherie, le quotidien de Léa et Gary Davies a bien changé. "On travaille beaucoup plus, mais sans avoir l'impression de travailler. On s'organise comme on veut, on travaille en famille, à l'extérieur avec les animaux et c'est très agréable", glisse Léa.

Cochons, mais aussi chevaux, ânes et un veau sont à découvrir cet été à la ferme pédagogique de la Foucaudière.

En plus d'augmenter leur cheptel de 320 à 770 brebis, le couple a créé une ferme pédagogique. "On avait déjà beaucoup de demandes de visite", justifie Léa Davies. Désormais, les locaux et touristes pourront se balader au plus près des cochons, lapins, canards, chèvres et poules. Il sera aussi possible de rentrer dans les enclos, exception faite de celui des cochons. La date d'ouverture est prévue le 5 juillet.