Près de Fécamp. Conférence et observation pour la 35e Nuit des Etoiles

La 35e Nuit des Etoiles (organisée par l'association française d'astronomie) se déroule les 1, 2 et 3 août. Cette année encore, plus de 500 manifestations seront organisées par 350 clubs, associations et collectivités à travers toute la France. Près de Fécamp, le club d'astronomie de Toussaint accueillera le public à partir de 21h à la salle de l'Epinay de Toussaint.

Une conférence sera proposée sur "les océans du ciel", thème de l'édition 2025 de la Nuit des Etoiles. Ce sera l'occasion de se questionner sur la présence de l'eau dans l'univers et sur l'origine de l'eau sur la Terre, son abondance et sa disponibilité.

Observer les constellations

A la tombée de la nuit, les visiteurs seront invités à observer le ciel. Le spectacle devrait être au rendez-vous avec les étoiles filantes, les Perséides (même s'il est un peu tôt dans la saison). Les constellations de l'été seront à la portée des jumelles, lunettes et télescopes, ainsi que le ciel profond, passant de la Voie lactée du nord au sud, depuis Cassiopée et Persée, jusqu'au Scorpion et au Sagittaire, en direction du centre galactique. Les membres du club d'astronomie de Toussaint seront présents pour vous aider à bien observer et comprendre le ciel.