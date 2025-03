Aurores boréales. Incroyable : une photo du ciel normand remporte le titre d'image astronomique de l'année !

Julien Looten, photographe passionné, a immortalisé un moment unique dans le ciel normand. Dans la nuit du 10 au 11 mai 2024, un phénomène exceptionnel a embrasé l'horizon : une aurore boréale aux teintes irréelles a illuminé les célèbres falaises d'Etretat. Une scène digne d'un rêve, capturée avec brio et élue Image d'astronomie de l'année 2024 par plus de 11 000 votants.

"Les aurores boréales et la Voie lactée au-dessus des falaises d'Etretat… Une nuit historique, magique, inoubliable", a commenté le photographe, ému par cette double victoire.

Un concours qui récompense la beauté du ciel nocturne

Organisé par l'Association française d'astronomie (AFA), le concours Les Etoiles de l'astronomie met en lumière les plus belles images du ciel. Cette année, la compétition a réuni plus de 11 000 visiteurs, qui ont voté pour l'une des 20 images finalistes sélectionnées par un jury d'experts. L'événement est soutenu par des partenaires prestigieux comme le ministère de la Culture, Nikon, Vaonis, Medas et Ciel & Espace.

Ce concours célèbre l'art de la photographie nocturne et propose plusieurs catégories allant du patrimoine céleste aux objets astronomiques en passant par les événements rares. Outre le vote du public, un jury de spécialistes attribue divers prix, dont celui de l'Evénement astronomique de l'année, également remporté par Julien Looten pour son cliché normand.

Une récompense bien méritée et un prix prestigieux

Grâce à cette victoire, le photographe remporte le Vespera Pro de Vaonis, un télescope connecté d'une valeur de 1 999€. Une récompense à la hauteur de cette image spectaculaire qui, au-delà de sa beauté, témoigne d'un moment rare et précieux capturé avec talent.

Julien Looten n'en est pas à son coup d'essai : en 2023 déjà, son cliché de l'airglow (lumière du ciel nocturne, empêchant la nuit d'être complètement noire) avait été couronné Image de l'année. Cette nouvelle consécration prouve une fois de plus son talent pour sublimer la voûte céleste (normande !).