Bois-Guilbert. Le plein de concerts en plein air avec Un Eté musical au Jardin

Du dimanche 6 au dimanche 27 juillet, le Jardin des Sculptures de Bois-Guilbert accueille la 6e édition du festival Un Eté musical au Jardin. Chaque dimanche à 18h, des concerts de musique classique sont proposés dans un cadre naturel exceptionnel. Les soirées s'étendent de 18h à 22h, offrant au public une expérience immersive alliant musique, patrimoine et convivialité. L'édition de cette année propose une série de concerts variés. Dimanche 6 juillet, Luosha Fang au violon et Jacob Kellermann à la guitare se produiront sur scène. La semaine suivante, dimanche 13 juillet, dans le cadre du festival Nouvelles Voix en Normandie, Yerin Mira en tant que soprano, Clara Lemaître au violon et Alessio Zanfardino au clavecin offriront leur performance. Pour dimanche 20 juillet, Jeanne Coppey, soprano en chant lyrique, sera accompagnée d'un instrumentiste dont la programmation est encore en cours à l'heure où nous écrivons ces lignes. Enfin, dimanche 27 juillet, Valentin Barray clôturera cette série avec un récital de piano.

Pratique. Plein tarif à 20€.