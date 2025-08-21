Ouistreham. Le projet Normandie Miniature a trouvé un local pour s'installer

Faire découvrir la Normandie, sous la forme d'une maquette vivante et dynamique de 300 mètres carrés, c'est le projet ambitieux de Violaine et Jean-Armel Dujardin, un couple parisien amoureux de notre région. Ce projet, c'est Normandie Miniature, "un parc en intérieur qui représente les lieux emblématiques de la Normandie", explique Jean-Armel Dujardin. Cette ambition a pris un coup d'accélérateur fin juillet grâce à la Ville de Ouistreham, avec qui le couple a signé "les statuts d'une société mixte locale, qui permet la signature d'un bail pour un hangar, à l'entrée de la ville, le long de la 2x2 voies", se réjouit-il.

Une ville qui fait confiance

Avec ce hangar, "on doit pouvoir installer l'atelier, y recruter et créer de la matière, pour la première phase qui est de construction. On espère qu'elle démarrera au plus vite, et que l'on puisse ouvrir l'atelier au public dès l'été 2026, précise Jean-Armel Dujardin. Et idéalement, on veut que ce soit terminé à l'horizon 2028, pour ouvrir le musée". En attendant, le couple continue de chercher des financements, "et c'est plus facile quand une Ville nous fait confiance".