Cherbourg. Un homme de 39 ans grièvement blessé après un accident de deux-roues, transporté à l'hôpital

Un grave accident s'est produit dans la nuit du vendredi 12 au samedi 13 décembre à Cherbourg au niveau du rond-point Thémis peu avant 1h du matin. Selon les pompiers, seul un deux-roues est impliqué dans cet accident.

Un homme de 39 ans, dans un état grave, a été pris en charge par les secours et a été transporté de façon médicalisée au centre hospitalier Pasteur.