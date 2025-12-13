En ce moment Belong Together Mark AMBOR
Cherbourg. Un homme de 39 ans grièvement blessé après un accident de deux-roues, transporté à l'hôpital

Sécurité. Dans la nuit du vendredi 12 au samedi 13 décembre, un accident impliquant un deux-roues, a eu lieu à Cherbourg. Un homme âgé de 39 ans, dans un état grave, a été conduit à l'hôpital.

Publié le 13/12/2025 à 11h19 - Par Justine Carrère
Un accident a eu lieu dans la nuit du vendredi 12 au samedi 13 décembre à Cherbourg. Un homme de 39 ans, grièvement blessé, a été conduit à l'hôpital. - Illustration

Un grave accident s'est produit dans la nuit du vendredi 12 au samedi 13 décembre à Cherbourg au niveau du rond-point Thémis peu avant 1h du matin. Selon les pompiers, seul un deux-roues est impliqué dans cet accident.

La victime a été transportée au centre hospitalier Pasteur.

Un homme de 39 ans, dans un état grave, a été pris en charge par les secours et a été transporté de façon médicalisée au centre hospitalier Pasteur.

