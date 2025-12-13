Cherbourg. Un homme de 39 ans grièvement blessé après un accident de deux-roues, transporté à l'hôpital

Un grave accident s'est produit dans la nuit du vendredi 12 au samedi 13 décembre à Cherbourg au niveau du rond-point Thémis peu avant 1h du matin. Selon les pompiers, seul un deux-roues est impliqué dans cet accident.
- A lire aussi. Près de Granville. Accident à vélo : une femme âgée de 61 ans grièvement blessée transportée à l'hôpital
La victime a été transportée au centre hospitalier Pasteur.
Un homme de 39 ans, dans un état grave, a été pris en charge par les secours et a été transporté de façon médicalisée au centre hospitalier Pasteur.
L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.