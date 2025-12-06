[Live] La Normande Victoire Dupuis sera-t-elle sacrée Miss France 2026 ? Suivez la soirée en direct avec nous !

En attendant Jean-Pierre Foucault… l’IA va-t-elle encore frapper juste ?

Petit amuse-bouche avant le prime

L’émission n’a pas encore commencé… et en attendant que Jean-Pierre Foucault fasse son entrée légendaire, on vous propose un petit détour très divertissant.

Souvenez-vous : l’an dernier, une intelligence artificielle avait quasiment prédit le podium de Miss France 2025. Oui oui, presque dans l’ordre.

Et cette année… quelle place donne-t-elle à Miss Normandie ?

L’IA, nourrie à coups de réseaux sociaux, de données publiques et de tendances régionales, a établi un classement 2026 qui pourrait faire parler ce soir.

Miss Normandie est-elle dans le Top 10 ? Le Top 5 ? Le podium ? L’IA aurait-elle encore raison ?

Comment ça marche, au juste ?

On vous explique tout, y compris la place exacte donnée à Miss Normandie cette année. Préparez-vous, c’est… surprenant.



Les résultats de l'IA ici !