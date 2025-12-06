En ce moment AZIZAM Ed Sheeran
[Live] La Normande Victoire Dupuis sera-t-elle sacrée Miss France 2026 ? Suivez la soirée en direct avec nous !

Qui sera sacrée Miss France 2026 ? Pour succéder à Angélique Angarni-Filopon, 30 reines de beauté sont en lice, ce samedi 6 décembre au Zénith d'Amiens. Parmi elles, la Rouennaise Victoire Dupuis, élue Miss Normandie 2025, nourrit de grandes ambitions. Installez-vous confortablement et suivez cette belle soirée en direct avec nous !

Le 06 Décembre 2025 à 20:40

En direct
20h55

En attendant Jean-Pierre Foucault… l’IA va-t-elle encore frapper juste ?

Petit amuse-bouche avant le prime
L’émission n’a pas encore commencé… et en attendant que Jean-Pierre Foucault fasse son entrée légendaire, on vous propose un petit détour très divertissant.
Souvenez-vous : l’an dernier, une intelligence artificielle avait quasiment prédit le podium de Miss France 2025. Oui oui, presque dans l’ordre. 

Et cette année… quelle place donne-t-elle à Miss Normandie ?
L’IA, nourrie à coups de réseaux sociaux, de données publiques et de tendances régionales, a établi un classement 2026 qui pourrait faire parler ce soir.
Miss Normandie est-elle dans le Top 10 ? Le Top 5 ? Le podium ? L’IA aurait-elle encore raison ?

Comment ça marche, au juste ?
On vous explique tout, y compris la place exacte donnée à Miss Normandie cette année. Préparez-vous, c’est… surprenant.

Les résultats de l'IA ici !

20h50

Nouveauté cette année : un cadeau rare pour toutes les Miss… inauguré en Normandie

Oui, Victoire Dupuis a reçu un bijou que personne en France n’avait encore porté : le tout nouveau diadème Mauboussin, offert désormais à toutes les Miss régionales.

L’histoire derrière ce cadeau très spécial vous surprendra.

Saviez-vous que la couronne offerte à Miss Normandie est complètement inédite ? Saviez-vous que la couronne offerte à Miss Normandie est complètement inédite ?
Mauboussin x Miss France
20h45

Qui est vraiment Victoire Dupuis, notre Miss Normandie qui vise déjà la couronne ?

À seulement 20 ans, la Rouennaise enchaîne les titres et elle arrive à Miss France 2026 avec une ambition qui pourrait bien surprendre… ou impressionner.
Saviez-vous, par exemple, que son rêve de porter la couronne ne date pas d’hier… mais de l’enfance ? Ou encore que son plus grand atout pourrait bien être quelque chose que les autres candidates redoutent ?

Une Normande prête à tout pour briller ce soir
Victoire Dupuis revendique une force qui pourrait la propulser très haut dans le concours. Mais jusqu’où ira-t-elle ? Top 12 ? Top 5 ? Plus encore…? 

Découvrez son parcours, ses inspirations, et la raison très précise qui pourrait faire d’elle la prochaine Miss France : Son portrait par Tendance Ouest

20h41

Bonsoir les amis et bienvenue sur ce live !

C'est le grand soir pour tous les amateurs du concours Miss France ! La nouvelle reine de beauté du pays sera élue ce soir. Parmi les 30 Miss qui espèrent succéder à Angélique Angarni-Filopon figure la Normande Victoire Dupuis. 

Suivez toute la soirée avec nous et tous derrière notre Miss Normandie !

En direct

