Seine-Maritime. Rouen, l'eldorado gastronomique qui séduit les chefs ?

La ville de Rouen, lieu prisé des chefs ? En 2021, elle est devenue la première ville à rejoindre le réseau Unesco des "Villes créatives" dans le domaine de la gastronomie. Depuis, une nouvelle génération de chefs s'est installée dans la capitale normande. "On a une belle gastronomie à Rouen", explique Thierry Demoget, chef des Capucines et membre du club des Toques et des Toques Normandes. "De plus en plus de jeunes s'intéressent au métier", complète-t-il.

"On est à côté de la mer"

Ouvrir un restaurant à Rouen était une évidence pour Justin Berment, 29 ans. Après un CAP cuisine à Barentin et plusieurs expériences dans des établissements rouennais comme Origine (aujourd'hui fermé), l'Odas et Cancan, il s'est vite aperçu qu'il ne voulait pas quitter cette ville. Lorsqu'il a visité les anciens locaux du Réverbère, rue de la République, ça a été un véritable coup de cœur : "Pour moi, c'était chez moi", raconte-t-il. C'est comme ça que son restaurant gastronomique, Tempo, a ouvert en 2022. Le choix de Rouen découle aussi de ses racines familiales : ses parents dirigent les Serres Stéphanaises à Saint-Etienne-du-Rouvray, où ils produisent fruits et légumes locaux. "C'est ma région, je ne me voyais pas m'installer ailleurs", précise-t-il. Ce qui a aussi fait la différence c'est la proximité avec les bons produits : "On est à côté de la mer et de tout le reste", ajoute ce dernier. L'un des produits normands qu'il aime décliner sous différentes formes, c'est la pomme.

La présence directe des produits bruts a, elle aussi, conquis un autre chef, Paul-Arthur Berlan, 46 ans, natif de Carcassonne. "Il y a l'élevage, la mer, les beaux potagers et un super climat qui est fait pour ça", assure-t-il. Après avoir participé à la saison 2 de Top Chef et ouvert deux restaurants à Paris, il quitte la capitale pour Rouen après le confinement et en 2023, il ouvre Paul-Arthur. Un choix évident, puisque sa femme est normande et que selon le chef, "c'est là que l'on trouve les meilleurs produits". Il s'installe place de la Pucelle, un emplacement stratégique en centre-ville. "La clientèle rouennaise a répondu présente et il y a aussi beaucoup de touristes, ajoute-t-il. Rouen attire les chefs parce qu'il s'y passe toujours beaucoup de choses et que la disponibilité de nombreux produits est essentielle pour la créativité", relate Paul-Arthur Berlan.

La Réunion et Rouen fusionnent

Lynda Jumel, 56 ans, a elle aussi été séduite par la ville aux cent clochers et a ouvert son restaurant Lé La à Rouen en 2022, après une formation à l'école Ferrandi à Paris et l'obtention d'un CAP cuisine. Elle souhaitait marier sa cuisine d'origine réunionnaise à celle de sa terre d'adoption, Rouen. "Je suis très attachée au terroir rouennais. Cela fait 27 ans que j'habite ici", confie-t-elle. Comme Justin Berment, Lynda Jumel ne se voyait pas non plus ouvrir son restaurant dans une autre ville. "Rouen et la Normandie en général, c'est une terre de richesse, avec des produits sublimes, renchérit-elle. On a le bœuf, la poire, le cidre, le beurre, la crème, de quoi être inspiré pour un chef !", lance-t-elle en souriant.

Aujourd'hui, les trois chefs rouennais partagent le même objectif : continuer de sublimer les produits du terroir normand dans leurs créations culinaires et assurer la pérennité de leurs établissements.