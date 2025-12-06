Damien Duquesne, connu sous le nom de Chef Damien, est le cofondateur de Necense, des boissons naturelles et de 750g, site culinaire de cuisine grand public. Bien qu'il vive à Paris, il participe depuis plusieurs années à l'événement Rouen à table et anime régulièrement des shows culinaires. Selon lui, si aujourd'hui la ville aux cent clochers attire autant les chefs c'est parce qu'il y a "un joli terroir, des terres fertiles et un patrimoine gastronomique important". L'autre explication, ce serait aussi "le flux économique qui est dynamique" ou encore toute cette communication qui a été créée autour de la gastronomie avec ce que propose l'Office du tourisme. Ce dernier "fédère les chefs et les tables rouennaises, crée des événements et du contenu", explique-t-il. "Je pense qu'il y a vraiment une relation étroite entre les chefs et la Ville de Rouen, ce qui fait aussi qu'ils ont envie de s'y installer". D'après le professionnel, la richesse de Rouen repose également sur la présence de chefs renommés comme Gilles Tournadre et Olivier Da Silva.
Rouen. "Il y a un joli terroir" à Rouen selon le chef Damien Duquesne
Société. Damien Duquesne, aussi connu sous le nom de Chef Damien, est notamment le cofondateur du site culinaire 750 grammes. Depuis plusieurs éditions, il participe à l'événement Rouen à table. Il connaît bien toutes les atouts gastronomiques de la ville.
Publié le 06/12/2025 à 18h00 - Par Justine Carrère
En direct
-
18h00Rouen. "Il y a un joli terroir" à Rouen selon le chef Damien Duquesne
-
18h00Seine-Maritime. Rouen, l'eldorado gastronomique qui séduit les chefs ?
-
18h00Rouen. J'ai testé le Furoshiki, ou comment emballer ses cadeaux de manière responsable
-
17h50Seine-Maritime. Harry Roselmack amoureux : sa nouvelle compagne est… normande et déjà star des médias
-
17h00Bonne table à Caen. Okaen Sushi : le Japon s'invite rue Caponière
-
15h57Déville-lès-Rouen. Une jeune femme de 19 ans chute du premier étage, les pompiers mobilisés
-
15h50Saint-Aubin-sur-Mer. Quatre kitesurfeurs en difficulté secourus et pris en charge par les pompiers
-
14h20Normandie. A13 en flux libre : des travaux jusqu'en 2027 sur les anciennes barrières de péage
-
13h53HAC. Le club suspend les fonctions d'un de ses dirigeants bénévoles après avoir eu connaissance de "possibles comportements inappropriés"
-
13h00Caen. J'ai vécu un aller-retour de la ligne T3 comme un conducteur de tramway
-
12h05Cherbourg. Accident : Un piéton âgé de 36 ans gravement blessé transporté à l'hôpital
-
11h31[Photos + vidéo]. Peluches géantes, gourmandises, magie… : le marché de Noël s'installe à Cherbourg
-
11h00Caen. Le Temps d'une pause, nouvelle boutique à Caen
-
11h00Caen. Tim Barber s'installe avenue du Six Juin
-
11h00Fleury-sur-Orne. Une boulangerie Marie Blachère
-
11h00Place du commerce à Caen. Coiffeur, boulangerie et décoration
-
10h01Rouen. 80 plaques retracent les parcours de 95 hommes et femmes résistants pendant la seconde Guerre mondiale
-
10h00Les Toques Normandes. La gastronomie régionale rayonne en France et à l'étranger
-
09h36Manche. Certains médecins de ce village reçoivent leurs patients… Dans un camion !
-
09h00People. Qui est Lucas Gridaine, le Normand qui veut décrocher le titre de Mister France 2026 ?
Les plus lus
-
1 -Conso. Il vient d'être élu meilleur restaurant de France en 2025, et il est en Normandie ! Voici l'adresse dont tout le monde parle
-
2 -[Actualisé] Caen. Accident de personne à la gare : un piéton de 16 ans meurt percuté par un train
-
3 -Alerte météo. Vents forts, marées et averses : la Normandie se prépare à 48h agitées, sous vigilance
-
4 -20 ans d'ADP. Patrice et Justine, le couple normand emblématique, volontairement non invités ? La production explique son choix
-
5 -Alerte météo en Normandie. Vigilance déclenchée par Météo France pour deux départements : des rafales annoncées jusqu'à 110km/h
Immobilier
Appartement / Studio Angers (49000) 790€ Découvrir
Locaux professionnels à louer Servian 34 Servian (34290) 750€ Découvrir
Maison proche gare de la Bassée Douvrin (62138) 330 000€ Découvrir
Vente maison de village sud de la France Roquecourbe-Minervois (11700) 118 000€ Découvrir
Automobile
Vends chaînes composite Michelin Evo16 Mandelieu-la-Napoule (06210) 100€ Découvrir
Dacia Duster Aventure 1.5 DCI 110 cv 4x2 Nice (06000) 9 990€ Découvrir
Renault Clio Charmes-Saint-Valbert (70120) 4 000€ Découvrir
Jantes alu équipées pneus neige Rouen (76000) 300€ Découvrir
Bonnes affaires
Lit réversible Nissan-lez-Enserune (34440) 75€ Découvrir
Nettoyeur vapeur et aspirateur Lille (59000) 190€ Découvrir
iphone 15 pro max Lion-devant-Dun (55110) 510€ Découvrir
Détecteur de métaux Villeneuve-d'Ascq (59491) 500€ Découvrir
L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.