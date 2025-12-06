Rouen. "Il y a un joli terroir" à Rouen selon le chef Damien Duquesne

Damien Duquesne, connu sous le nom de Chef Damien, est le cofondateur de Necense, des boissons naturelles et de 750g, site culinaire de cuisine grand public. Bien qu'il vive à Paris, il participe depuis plusieurs années à l'événement Rouen à table et anime régulièrement des shows culinaires. Selon lui, si aujourd'hui la ville aux cent clochers attire autant les chefs c'est parce qu'il y a "un joli terroir, des terres fertiles et un patrimoine gastronomique important". L'autre explication, ce serait aussi "le flux économique qui est dynamique" ou encore toute cette communication qui a été créée autour de la gastronomie avec ce que propose l'Office du tourisme. Ce dernier "fédère les chefs et les tables rouennaises, crée des événements et du contenu", explique-t-il. "Je pense qu'il y a vraiment une relation étroite entre les chefs et la Ville de Rouen, ce qui fait aussi qu'ils ont envie de s'y installer". D'après le professionnel, la richesse de Rouen repose également sur la présence de chefs renommés comme Gilles Tournadre et Olivier Da Silva.