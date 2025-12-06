En ce moment The First Time Damiano DAVID
Normandie. A13 en flux libre : des travaux jusqu'en 2027 sur les anciennes barrières de péage

Mobilité. Les travaux sur les anciennes barrières de péages démontées de l'A13 se poursuivent jusqu'en 2027 pour refaire l'autoroute, puis rendre à la nature l'espace qui était occupé auparavant.

Publié le 06/12/2025 à 14h20 - Par Pierre Durand-Gratian
François Cornier est le directeur de la construction de Sanef.

Si le flux libre est bien en service depuis décembre 2024 sur l'ensemble de l'A13, les travaux qui y sont liés sont encore loin d'être terminés. Sur le site de l'ancienne barrière de Buchelay en Ile-de-France, l'autoroute vient d'être "remise à l'axe", comme le dit la Sanef, le concessionnaire, dans son jargon. Comprenez qu'il n'est plus nécessaire d'être dévié légèrement par les côtés, là où était l'ancienne barrière de péage. Ces travaux de "remise à l'axe", qui permettent de rouler à 130km/h sans interruption, doivent intervenir en mars 2026 à Heudebouville, à l'été 2026 pour Dozulé, fin 2026 à Beuzeville et en 2027 à Bourneville, la fin de l'impact du chantier donc sur la circulation. "Ensuite, on démolit ce qu'il y a sur les côtés et on rend ces parties d'ancienne barrière de péage à la nature en replantant des végétaux", explique François Cornier, directeur de la construction de la Sanef. 28 hectares, sur l'ensemble des barrières de péage qui existaient avant le flux libre, doivent ainsi être renaturés.

Une expérimentation "terres fertiles"

Pour ce projet, la Sanef expérimente une technique nouvelle. "On a choisi de ne pas ramener une grande quantité de terre végétale que l'on importe d'ailleurs. On recrée un sol fertile en mélangeant les matériaux qui sont sous le bitume avec du compost", explique François Cornier. Les gravats, cailloux présents sur place vont être concassés et donc mélangés avec 10 à 15 % de compost. Selon les expérimentations menées, ces terres redeviennent fertiles en un an.

