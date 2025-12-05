Orne. La Communauté urbaine d'Alençon passe au LED pour l'éclairage public du territoire

Le territoire de la Communauté urbaine d'Alençon (CUA) disposera bientôt d'un éclairage public 100 % LED. La CUA a décidé de passer l'ensemble de son parc à cette technologie pour réduire la consommation énergétique et les coûts de maintenance.

L'éclairage de l'hôtel de Ville modernisé

Dans le cadre de ce projet, il a aussi été acté de moderniser l'éclairage de la façade de l'hôtel de Ville d'Alençon, les lampes de l'ancien dispositif n'étant plus commercialisées. La nouvelle installation est dotée d'une technologie de LED dynamiques permettant de "valoriser précisément l'architecture de l'hôtel de Ville. Les services de la Ville et de la CUA ont également travaillé sur plusieurs scénarios lumineux à mobiliser lors de temps forts comme les commémorations patriotiques, Octobre Rose ou les fêtes de fin d'année", écrit la Communauté urbaine d'Alençon.

Moins énergivore

Le nouveau dispositif lumineux se distingue également par une meilleure performance. Les 75 projecteurs de l'hôtel de Ville atteignent une puissance de 2 820 watts contre 3 050 watts pour les 30 projecteurs de l'ancien dispositif. Dès le 5 décembre et pendant une semaine, le bâtiment est éclairé d'une manière différente, chaque jour.