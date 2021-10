Alençon. La nouvelle usine de production d'eau potable d'Alençon sera livrée en mars 2020

Alors que 78 départements français sont toujours placés en vigilance ou en restriction de consommation d'eau en raison de la sécheresse, la communauté urbaine d'Alençon (CUA) dans l'Orne construit sa nouvelle usine de production d'eau potable. Il y a urgence : l'actuelle, vétuste, qui pompe l'eau de la rivière Sarthe, montre des signes de faiblesse.

Les élus ont visité l'imposant chantier. - Eric Mas

Pour un investissement de 14 millions d'euros, la nouvelle usine sera nettement plus sécurisée, notamment en traitant l'eau de la rivière, mais surtout celle pompée dans la nappe phréatique. Tous ses circuits de production d'eau potable seront doublés, et son filtrage sera bien plus efficace que l'actuel. Ahamada Dibo, le président de la communauté urbaine d'Alençon :

Le projet de cette usine d'eau potable est né en 2011. C'est le second plus gros chantier de la CUA, après la construction du parc-expo Anova. Il a pris un an de retard en raison de difficultés techniques au niveau des fondations. En seulement sept mois, 5 500 mètres cubes de béton ont été coulés, 370 tonnes de poutres d'acier ont été utilisées, 23 000 heures de travail (sans accident) ont été nécessaires à la construction du gros œuvre, qui s'achève.

Une usine de près de 4000m². - Eric Mas

La nouvelle usine fournira une eau de meilleure qualité (notamment la décarbonatation laissera moins de calcaire) et les boues produites seront épandues. La production pourra passer de 650m3/h à 1000m3/h. Amélie Baudeloche, responsable eau et assainissement à la CUA, ingénieure qui pilote le projet :

Les immenses cuves qui contiendront la soude nécessaire à la décarbonatation. - Eric Mas

Cette nouvelle usine de production d'eau potable à Alençon sera livrée en mars 2019, pour une entrée en service au mois de mai. Une galerie pédagogique permettra d'y accueillir notamment des groupes de scolaires qui pourront ainsi découvrir comment est fabriquée l'eau qui coule à leur robinet.

La consommation d'eau quotidienne sur la CUA est en moyenne de 9500m3/jour.

