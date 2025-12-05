En ce moment We Pray COLDPLAY
Hockey sur glace. Les Dragons de Rouen ouvrent leur boutique de supporters aux Docks 76

Economie. Le club de hockey sur glace de Rouen ouvre sa boutique officielle, samedi 6 décembre 2025, aux Docks 76. Un magasin éphémère à découvrir jusqu'au 6 janvier. 

Publié le 05/12/2025 à 17h46 - Par Pierre Durand-Gratian
Amin Hachelaf a piloté l'ouverture de la boutique officielle éphémère du Rouen hockey élite. - Pierre Durand-Gratian

Le club a un palmarès hors du commun. La patinoire est comble à quasi chaque rencontre. Mais les Dragons de Rouen n'avaient pourtant pas, pour l'heure, de boutique officielle, pour satisfaire leurs nombreux supporters.

Samedi 6 décembre, le mal est réparé. Un magasin consacré aux produits dérivés des Dragons de Rouen ouvre ses portes au rez-de-chaussée des Docks76. Une boutique éphémère, le temps des fêtes jusqu'au 6 janvier, histoire de prendre la température. "C'est dans la continuité du développement, on va voir comment nos supporters et les Rouennais répondent et peut-être qu'un jour on aura une boutique permanente, c'est envisageable", indique Amin Hachelaf, responsable marketing et merchandising pour les Dragons de Rouen.

Une collection "lifestyle"

Jusqu'à maintenant, ces produits ne pouvaient être achetés qu'en ligne ou les soirs de match. Au sein de la boutique, on retrouve évidemment les maillots des joueurs, mais aussi les classiques écharpes, casquettes, bonnets ou gants. Mais l'ouverture de la boutique est aussi l'occasion d'élargir la gamme et de présenter une nouvelle collection. "On va avoir des tee-shirts, des doudounes, des pulls, des polos que l'on peut mettre dans la vie de tous les jours pour montrer son attachement au club", précise le responsable. Une collection "lifestyle" avec des nouveaux produits "plus épurés, plus travaillés, certains avec des cotons biologiques." Comptez 75€ pour un maillot domicile ou extérieur, 59€ pour le sweat à capuche ou 5€ pour le tote bag recyclé.

La boutique va être officiellement inaugurée samedi 6 décembre à 14h, en présence de joueurs, qui pourront assurer des dédicaces.

