Caen. "Une artère doit être détectée toutes les 13 secondes" : Lucile Derly présente son dispositif médical Arterya dans "Qui veut être mon associé ?"

Lucile Derly est à la tête de l'entreprise Arterya depuis plus de cinq ans. Celle-ci produit un dispositif médical qui permet de détecter la position des artères dans le poignet, ce qui facilite les prises de sang.

Elle participe à l'émission Qui veut être mon associé ? jeudi 22 janvier, à 21h10 sur M6.

Qu'est-ce qui vous a poussée à monter Arterya ?

"En France, une artère doit être détectée toutes les 13 secondes dans le cadre d'urgences vitales. Or, lors d'une ponction artérielle, le soignant échoue dans près d'un cas sur trois à localiser l'artère du premier coup. Cela entraîne un inconfort pour le patient, des gestes répétés, une perte de temps et des coûts supplémentaires pour les établissements de santé. Nous avons donc décidé de développer une solution pour pallier ce problème et faciliter la ponction artérielle."

Votre dispositif a-t-il déjà été testé ?

"Oui, notre solution a été testée au CHU de Caen, ce qui a suscité un vif intérêt de la part des équipes hospitalières. Nous avons ensuite effectué un tour de France des hôpitaux et l'enthousiasme est bien réel. Il nous reste encore quelques séries de tests à mener, mais le produit devrait être commercialisé au second semestre 2026."

Vous avez participé à l'émission "Qui veut être mon associé ?" sur M6...

"Oui, cette participation a été une formidable opportunité. L'émission est très sélective et offre une visibilité exceptionnelle. Cela a été un véritable coup de projecteur pour Arterya."